Morelos começa a ganhar mais tempo em campo e tenta deslanchar no Santos

Após viver uma situação delicada no Santos, Alfredo Morelos deu a volta por cima e se tornou titular da equipe do técnico Fábio Carille. O atacante, aliás, está ganhando cada vez mais minutos em campo e agora tenta deslanchar com a camisa alvinegra.

No último sábado, o colombiano atuou por 90 minutos na derrota de 1 a 0 para o Amazonas, em Manaus. Essa foi apenas a segunda vez que ele jogou uma partida inteira desde que chegou à Vila Belmiro.

Morelos enfrentou um problema físico no começo deste ano e chegou a ser cortado de alguns compromissos do Alvinegro Praiano. Quando era relacionado, o jogador de 27 anos atuava por pouco mais de 45 minutos apenas.

Nas últimas rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro, porém, o atacante começou a ganhar mais minutos. Na goleada de 4 a 1 sobre o Guarani, ele ficou em campo por 80 minutos.

Além da melhora física, outro fator que está gerando mais espaço para Morelos é a lesão de Julio Furch, O argentino, que é o titular de Carille, está com dores no púbis e ficará tratando a lesão para voltar 100%.

Assim, Morelos se tornou titular e agora tenta deslanchar. O colombiano soma três gols e uma assistência em 17 compromissos pelo Santos.

Nesta quarta-feira (15), na partida contra a Ponte Preta, pela quinta rodada da Série B, o camisa 30 deve ser titular mais uma vez. A bola rola no gramado do Estádio Moisés Lucarelli a partir das 21h30 (de Brasília).

