Flamengo tem desfalques, mas decide encarar finais e altitude sem poupar

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo se prepara para o primeiro jogo da final do Carioca, e teve dias com boas e más notícias, mas pode ter força máxima neste primeiro encontro com o Nova Iguaçu, amanhã (30, no Maracanã.

O que aconteceu

A comissão técnica vive a expectativa de contar com Pulgar. O volante, cortado de amistosos do Chile, se recuperou de lesão muscular no quadríceps.

O treino de ontem contou com todos os que estiveram fora na Data Fifa. Fabrício Bruno e Ayrton Lucas, pelo Brasil, e Arrascaeta, De la Cruz, Viña e Varela, pelo Uruguai.

O Flamengo terá jogos importantes em sequência. Após três dias do primeiro duelo pela decisão do Estadual, a equipe de Tite vai enfrentar o Millonarios, na estreia na Libertadores, na Colômbia.

A notícia ruim ficou por conta de Wesley. O Rubro-Negro infomou que o lateral direito está com uma lesão e ainda não há previsão de retorno aos gramados.

Tite, porém, tem escalado Varela como titular no setor. Dos "selecionáveis", o jogador foi o primeiro a voltar ao Brasil. Ele foi liberado pela seleção uruguaia par acompanhar o nascimento da filha.

Gabigol ainda tornou-se um desfalque de última hora. O atacante foi suspenso por dois anos por tentativa de fraude em exame antidoping. Ele está impedido de treinar no Flamengo e já avisou que irá recorrer da decisão.