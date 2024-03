Benfica x Chaves: confira onde assistir e escalações para o jogo pelo Português

Nessa sexta-feira, Benfica encara o Chaves pela 27ª rodada do Campeonato Português. O jogo vai acontecer às 15h (de Brasília), no Estádio da Luz.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da ESPN 4 e pela plataforma de streaming Star+.

Pontuações

Benfica - com 64 pontos, na segunda colocação, com quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos do Campeonato Português.

Chaves - com 19 pontos, na 18ª e última posição, com duas derrotas, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos do Campeonato Português.

Provávei escalações

Benfica: Anatoliy Trubin; Fredrik Aursnes, Nicolás Otamendi, Morato e Alexander Bah; Orkun Kökçü, João Neves, João Mário, Rafa e Di María; Marcos Leonardo



Técnico: Roger Schmidt

Chaves: Hugo Souza; Carraça, Ygor Nogueira, Vasco Fernandes e Júnior Pius; Dário Cassia, Ricardo Guimarães, Rúben, Raphael Guzzo e Bernardo Sousa; Héctor Hernández



Técnico: Luís Miguel

Arbitragem

O árbitro do duelo será Hélder Monteiro, que contará com auxílio de Hugo Coimbra e Gonçalo Vaz. O VAR ficará a cargo de Luís Ferreira.