Neymar marca presença em jogo de beisebol e realiza arremesso inicial da partida

Nesta quinta feira, o confronto de beisebol entre Miami Marlins e Pittsburgh Pirates, pela Major League Baseball (MLB), contou com a presença de Neymar, que foi convidado para realizar o arremesso inicial do duelo. A partida marcou a estreia na temporada para ambas as equipes.

Neymar ainda gravou um vídeo nas redes sociais dando boas-vindas ao Miami Marlins na temporada.

"Olá a todos os fãs de Marlins, bem-vindos à temporada e vamos ser campeões", disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Miami Marlins (@marlins)

Distante dos gramados desde outubro de 2023 por conta de uma lesão no joelho, o craque brasileiro também esteve presente no jogo de tênis entre Carlos Alcaraz e Gael Monfils na última segunda-feira, e na partida de basquete entre Miami Heat e Golden State Warriors, na terça.