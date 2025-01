Pablo Maia diz estar disposto a sacrifício para ajudar Oscar

O São Paulo testou uma formação bastante ofensiva no duelo contra o Guarani, na estreia oficial do time principal na temporada 2025. O quarteto Oscar, Lucas Moura, Luciano e Calleri formou o ataque na vitória contra o Guarani, no Morumbis. Para dar certo, sobretudo em duelos contra rivais gabaritados, será necessário um ajuste coletivo.

Nesta sexta-feira, o volante Pablo Maia deixou claro que está disposto a se sacrificar para ajudar principalmente Oscar, contratação mais badalada do Tricolor em 2025. Se for necessário guardar mais a defesa e abrir mão do ataque, ele promete cumprir as determinações da comissão técnica.

"Meu papel é dar o melhor em campo. Estamos nos adaptando melhor com os novos jogadores. O entendimento em campo é fundamental. O Oscar é craque. Se for só para marcar e ele jogar, eu estou disponível. É muito gratificante jogar ao lado dele", disse, em entrevista à ESPN.

Pablo Maia está usando o início da temporada para recuperar seu ritmo de jogo após uma grave lesão. Ele precisou fazer uma reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda e passou por uma longa reabilitação.

"Foi um momento muito difícil, até pelo que estava acontecendo, a chance na Seleção, sendo campeão no São Paulo. Foi um momento triste, me abalou muito, mas estou conseguindo voltar bem, ganhando ritmo. Foi importante o apoio do São Paulo, de todo o staff, o trabalho e a dedicação que tiveram comigo", elogiou.

Pablo Maia aposta no entrosamento com Alisson para voltar a se estabelecer com a camisa do São Paulo. "Essa parceria vem desde quando eu subi, a amizade que temos fora de campo nos ajuda. Há uma confiança,



sempre um ajudando o outro. Ele é um cara sensacional, aprendo muito pela experiência que ele tem no futebol. Feliz de fazer esse papel ao lado dele", afirmou.

Para 2025, Pablo Maia também espera a evolução do trabalho de Luis Zubeldía. Mais adaptado ao futebol brasileiro, o técnico poderá incorporar com mais naturalidade as suas ideias de jogo. "É um treinador excelente, toda a comissão faz um belo trabalho. Eles procuram entregar o melhor para a gente", revelou.