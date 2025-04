Verstappen e Norris quase colidem na saída dos boxes: 'me jogou para fora'

Max Verstappen e Lando Norris trocaram acusações durante o GP do Japão de Fórmula 1 depois de quase colidirem na saída dos boxes.

O que aconteceu

Os pilotos fizeram suas paradas juntos, ao final da 21ª volta. Eles deixaram o pit-lane praticamente lado a lado e Norris voltou à pista passando pela grama da área de escape (veja abaixo).





Drama in the pit lane as Verstappen and Norris exit side by side jostling for the race lead!#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/TmdkvM1tuW -- Formula 1 (@F1) April 6, 2025

O britânico da McLaren disse que foi jogado para fora pelo holandês. No incidente, ele perdeu tempo considerável no duelo com o piloto da Red Bull.

Ele me forçou para fora. Ele me viu ao lado, eu estava facilmente ao lado Lando Norris, no rádio com a McLaren

Verstappen se defendeu dizendo que o próprio britânico se colocou na grama. Ele estava na via rápida dos boxes antes de Norris e não se moveu.

Além disso, ele desativou o limitador de velocidade dos boxes cedo demais, não há como isso ter sido legal Max Verstappen, no rádio com a Red Bull

Os comissários chegaram a avaliar o incidente, mas concluíram que não era necessária nenhuma investigação.

Após a corrida, Norris minimizou o ocorrido e o classificou como 'lance de corrida'.

É lance de corrida. Ele estava na frente e me espremeu um pouco. Não esperava que o Max me desse algum espaço, mas está tudo bem

Max Verstappen venceu o GP do Japão e conquistou o primeiro triunfo na temporada 2025. Lando Norris terminou em 2º, e Oscar Piastri em 3º. O brasileiro Gabriel Bortoleto foi o 19º.

A Fórmula 1 volta no dia 13 de abril (domingo), com o GP do Bahrein. A corrida tem início às 12h (de Brasília).