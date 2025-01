Lateral direito Matheus Alexandre é o quinto reforço do Sport para a temporada

O Sport Club do Recife anunciou nesta quarta-feira a contratação em definitivo do lateral direito Matheus Alexandre. Vindo do Cuiabá, ele é o quinto reforço do clube pernambucano para a temporada.

Em negociação com o Cuiabá, o Sport adquiriu 70% dos direitos econômicos de Matheus Alexandre por US$ 1,5 milhão. O jogador assinou vínculo até dezembro de 2028.

??????? ????????? é do Leão! ??? O lateral é mais um reforço do Sport para a temporada e já está com o elenco rubro-negro. Vamos juntos: https://t.co/1p2OsEg9bh pic.twitter.com/fHNyDLsvrh ? Sport Club do Recife (@sportrecife) January 15, 2025

O lateral direito de 25 anos realizou avaliações físicas e exames no departamento médico rubro-negro durante a manhã da última terça-feira e já está devidamente integrado ao elenco.

Nascido em Marília, Matheus Alexandre disputou 102 partidas nas últimas duas temporadas pelo Cuiabá. Ele também acumula passagens por Ponte Preta, Corinthians, Inter de Limeira e Coritiba.

Antes dele de acertar com Matheus Alexandre, o Sport oficializou as chegadas de Antônio Carlos, Diogo Hereda, Gonçalo Paciência e Gustavo Maia.