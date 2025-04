Vegetti faz dois, mas Vasco deixa vitória escapar contra o Melgar pela Sul-Americana

O Vasco empatou com o Melgar por 3 a 3 nesta quarta-feira, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, no Estadio Monumental Virgen de Chapi, em Arequipa, no Peru.

A equipe foi objetiva no primeiro tempo e abriu 2 a 0 com gols de Coutinho e Vegetti. O Melgar diminuiu com Rodríguez ainda na etapa inicial e desperdiçou uma cobrança de pênalti. No segundo tempo, Vegetti ampliou para os cruzmaltinos. Porém, os peruanos conseguiram chegar ao empate com gols de Castro e Cabrera.

O Vasco volta a campo neste sábado, contra o Corinthians, pela segunda rodada do Brasileirão. A bola rola às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Fim de jogo em Arequipa!

Empate na estreia da Copa Conmebol Sudamericana. ?? Vegetti

? Coutinho ?: Matheus Lima | #VascoDaGama#MELxVAS#Sudamericana2025 pic.twitter.com/QmlJq56Sjg ? Vasco da Gama (@VascodaGama) April 2, 2025

O jogo

O Vasco abriu o placar logo aos dois minutos de partida. Coutinho recebeu na intermediária, avançou e acertou belo chute no ângulo, sem chance para o goleiro.

O Melgar teve a chance de empatar aos 24 minutos quando Paulo Henrique cometeu falta em Cabanillas na área. O árbitro marcou pênalti, mas Martínez desperdiçou a cobrança, mandando para fora.

Os peruanos continuaram buscando o ataque, mas viram o Vasco ampliar o placar aos 31 minutos. Coutinho deu belo passe de três dedos para Vegetti, que mandou para a rede.

O Melgar não diminuiu o ritmo e conseguiu marcar aos 38 minutos. Rodríguez aproveitou cruzamento e cabeceou sem chance para Léo Jardim.

Assim como no primeiro tempo, o Vasco começou bem a etapa final e marcou o terceiro gol aos três minutos. Vegetti foi lançado na área, disputou a bola com a zaga e mandou para a rede.

O panorama da partida seguiu o mesmo até os 34 minutos. Castro aproveitou cruzamento e cabeceou para a rede.

Nos minutos finais, o Vasco viu o Melgar aumentar a pressão. De tanto insistir, os peruanos chegaram ao empate aos 44 minutos. Cabrera aproveitou cruzamento e cabeceou para a rede para dar números finais em Arequipa.

FICHA TÉCNICA



MELGAR 3 X 3 VASCO

Local: Estádio Monumental da Universidad Nacional de San Agustín, em Arequipa (Peru)



Data: Quarta-feira, 2 de abril de 2025



Horário: 19 horas (de Brasília)



Árbitro: Derlis Fabián López (PAR)



Assistentes: Milcíades Saldivar (PAR) e Nancy Fernández (PAR)



VAR: Zulma Quiñonez (PAR)



Cartões amarelos: Liza e Lazo (Melgar); Paulinho, Lucas Oliveira e Maurício Lemos (Vasco)

GOLS



MELGAR: Rodríguez, aos 38min do primeiro tempo; Castro, aos 34min do segundo tempo; Cabrera, aos 44min do segundo tempo



VASCO: Coutinho, aos 2min do primeiro tempo; Vegetti, aos 31min do primeiro tempo e 5min do segundo tempo

MELGAR: Cáceda, Lazo (Ramos), Barrios (Tandazo), Gonzalez e Cabanillas; Orzán, Arias (Castro), Martínez e Cabrera; Rodríguez (Guzmán) e Liza (Bordacahar)



Técnico: Walter Ribonetto

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Maurício Lemos e Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho (Jair) e Philippe Coutinho (Tchê Tchê); Garré (Rayan), Vegetti (Lucas Oliveira) e Nuno Moreira (Adson)



Técnico: Fábio Carille