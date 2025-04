Botafogo inicia defesa do título da Libertadores com derrota contra a Universidad de Chile

Atual campeão da competição, o Botafogo perdeu da Universidad de Chile por 1 a 0 nesta quarta-feira, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, no Estádio Nacional do Chile. O gol do triunfo aconteceu no segundo tempo, com Di Yorio.

Na próxima rodada, o Botafogo recebe o Carabobo-VEN, no Nilton Santos. No mesmo dia, a Universidad de Chile viaja para encarar o Estudiantes-ARG.

Fim de jogo: Universidad de Chile 1 x 0 Botafogo. ? Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/W1ZtarJN9X ? Botafogo F.R. (@Botafogo) April 3, 2025

O jogo

O Botafogo começou a partida com uma postura ofensiva, mas pecava nos passes no ataque. A Universidad de Chile, na primeira vez que chegou a frente, quase abriu o placar aos 11 minutos. Altamirano ficou com a bola na entrada da área, mas chutou pela linha de fundo.

Os cariocas seguiram com o domínio da posse de bola, mas só chegaram com perigo aos 27 minutos. Igor Jesus foi lançado na área e chutou em cima do goleiro Castellón.

O Botafogo continuou no ataque e quase marcou aos 39 minutos. Santi Rodríguez aproveitou cruzamento e mandou para o gol, mas viu Castellón fazer a defesa. Assim, o duelo permaneceu empatado até o intervalo.

No segundo tempo, a Universidad de Chile melhorou, mas ainda via o Botafogo ter mais posse de bola. Só que os donos da casa aproveitaram os espaços dados pelos alvinegros para abrir o placar aos 14 minutos. Di Yorio recebeu passe na área e tocou sem chance para John.

O revés foi sentido pelo Botafogo. Tanto que a Universidad de Chile passou a ter o controle da partida. Os donos da casa chegaram com qualidade aos 26 minutos, quando Poblete aproveitou cruzamento, mas cabeceou na mão de John.

Aos poucos, os cariocas melhoraram e equilibraram o confronto. Mesmo assim, o Botafogo seguia errando muito no setor ofensivo.

Na parte final, a Universidad de Chile conseguiu segurar a posse de bola e impediu qualquer pressão do Botafogo. Para piorar, o atacante Igor Jesus foi expulso nos acréscimos.

FICHA TÉCNICA:



UNIVERSIDAD DE CHILE 1 X 0 BOTAFOGO

Local: Estádio Nacional Julio Martínez Pradanos, em Santiago (Chile)



Data: 2 de abril de 2025, quarta-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Esteban Ostojich (URU)



Assistentes: Martin Soppi (URU) e Agustin Berizzo (URU)



VAR: Antonio García (URU)



Cartões amarelos: Fernández, Aranguiz, Guerra e Sepúlveda (Universidad de Chile); Patrick de Paula, Jeffinho e Gregore (Botafogo)



Cartão vermelho: Igor Jesus (Botafogo)

GOL



UNIVERSIDAD DE CHILE: Di Yorio, aos 14min do segundo tempo

UNIVERSIDAD DE CHILE: Castellón; Ramírez, Calderón e Zaldívia; Hormazábal, Aránguiz, Díaz (Montes), Altamirano (Poblete) e Sepúlveda (Castro); Fernández (Guerra) e Di Yorio (Contreras)



Técnico: Gustavo Álvarez

BOTAFOGO: John; Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas (Allan), Gregore e Patrick de Paula (Elias Manoel); Santi Rodríguez (Jeffinho), Matheus Martins (Artur) e Igor Jesus.



Técnico: Renato Paiva