Corinthians perde para o Huracán na Arena e estreia com derrota na Sul-Americana

O Corinthians estreou com o pé esquerdo na Copa Sul-Americana. Na noite desta quarta-feira, o Timão foi derrotado pelo Huracán, da Argentina, por 2 a 1, na Neo Química Arena, pela primeira rodada do Grupo C. Sequeira anotou os dois gols do time argentino, enquanto Raniele diminuiu para os donos da casa.

Com o resultado, o Corinthians não inicia bem a caminhada na Sul-Americana. A equipe alvinegra está na lanterna do Grupo C, sem pontos. Já o Huracán começou com vitória e lidera a chave momentaneamente, com três pontos. Somente o primeiro colocado do grupo avança diretamente às oitavas de final, enquanto o segundo disputa um playoff contra os terceiros colocados da Libertadores.

As duas equipes, agora, voltam a focar em suas respectivas competições nacionais. O Corinthians encara o Vasco neste sábado, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Brasileirão. Já o Huracán recebe o Aldosivi, também no sábado, a partir das 18h, no Estádio Tomás Adolfo Ducó, pela 12ª rodada do Campeonato Argentino.

O jogo

O Corinthians começou a partida pressionando o Huracán, mas quem abriu o placar na Neo Química Arena foram os argentinos. Com cinco minutos de jogo, Leo Gil cobrou escanteio na primeira trave e Sequeira subiu sozinho para cabecear para o fundo das redes. Aos 10 minutos, foi a vez do Corinthians tentar o empate. Memphis enfiou bola para Martínez do lado direito. O volante cruzou rasteiro para dentro da área e Yuri Alberto finalizou de primeira, mas mandou para fora.

Dois minutos depois, o Timão contou com o apoio da Fiel Torcida para deixar tudo igual no placar. Carrillo salvou uma bola que parecia ir pela linha lateral e cruzou para dentro da área. Raniele subiu mais alto que a zaga do Huracán e cabeceou para estufar a rede adversária.

Aos 22 minutos, o Corinthians levou perigo novamente. Bidu levantou bola para a área e Romero subiu entre os dois zagueiros rivais, mas cabeceou nas mãos do goleiro Galíndez. Em seguida, o Huracán respondeu com Sequeira, que finalizou colocado de dentro da área e quase marcou um golaço. Com 26? no relógio, Carrillo conseguiu linda enfiada de bola para Yuri Alberto dentro da área, mas o atacante não pegou bem na bola e finalizou pela linha de fundo.

Com 36 minutos, o Huracán, que pouco chegava, voltou a ficar à frente no marcador na Arena. Em bola cruzada para dentro da área, Gustavo Henrique afastou mal e entregou nos pés de Sequeira. O atacante não desperdiçou a oportunidade e chutou forte, sem chances para Donelli.

Aos nove minutos da segunda etapa, o Huracán até chegou a marcar o terceiro gol. Sequeira ganhou de Gustavo Henrique na corrida, invadiu a grande área e chutou forte para o gol. A arbitragem, porém, pegou um impedimento do atacante no lance.

Com 16 minutos, Giovane tabelou com Memphis e finalizou por cima do gol. Dois minutos depois, Memphis percebeu o goleiro Galíndez adiantado e arriscou o chute do meio-campo, obrigando o goleiro rival a correr para trás e espalmar para escanteio.

O Huracán chegou com perigo novamente aos 26 minutos, mas a finalização de Alanís ficou nas mãos de Donelli. O Corinthians respondeu rapidamente com Yuri Alberto, que arrancou pelo lado esquerdo e cortou para o meio, mas chutou por cima do gol. O Timão até tentou uma pressão nos minutos finais, mas não conseguiu furar a defesa do time argentino, e saiu derrotado na primeira rodada da Sul-Americana.

Fim de jogo. ? Corinthians (@Corinthians) April 2, 2025

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS 1 X 2 HURACÁN-ARG

Data: 02 de abril de 2025, quarta-feira



Horário: 19h (de Brasília)



Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Árbitro: Cristian Garay (CHI)



Assistentes: José Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)



VAR: Juan Lara (CHI)



Público: 40.591 torcedores



Renda: R$ 2.749.262,00

GOLS: Raniele, aos 12? do 1ºT (Corinthians) / Sequeira, aos 5? e aos 36? do 1ºT (Huracán)



Cartões amarelos: Raniele e Carrillo (Corinthians)



Cartão vermelho: nenhum

CORINTHIANS: Matheus Donelli; Matheuzinho, Félix Torres (Igor Coronado), Gustavo Henrique (André Ramalho) e Matheus Bidu; José Martínez (Giovane), Raniele e Carrillo (Breno Bidon); Memphis, Yuri Alberto e Romero (Talles Magno).



Técnico: Ramón Díaz

HURACÁN: Galíndez; De La Fuente, Pereyra, Pellegrino e Ibañez; Leonel Pérez, Ojeda e Leo Gil (Goitea); Mazzantti (Urzi), Alanís (Cabral) e Sequeira (Ábila).



Técnico: Frank Kudelka