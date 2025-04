Zubeldía valoriza vitória fora de casa apesar de atuação do São Paulo

O técnico Luis Zubeldía enalteceu a vitória do São Paulo por 1 a 0 sobre o Talleres fora de casa na estreia do time na Copa Libertadores, mas reconheceu que o time não teve uma grande atuação. O argentino reforçou que jogar a competição sul-americana por vezes será assim e que o importante é vencer.

Vitória importante. "Na Copa Libertadores é um pouco de rendimento e um pouco de contundência. Não temos tanta oportunidade para somar pontos. Ganhar como visitante é muito difícil. Ultimamente para as equipes do Brasil, ganhar na Argentina não é tão simples. Não jogamos um bom triunfo, mas não deixa de ser um triunfo e faltam cinco jogos para seguirmos na zona de classificação."

Dificuldade do adversário. "Desempenho foi correto dentro das dificuldades de jogar na Argentina contra o Talleres, que tem um projeto e modelo de jogo claro. Não é fácil jogar aqui, muito menos ganhar. Temos que seguir nesta zona de classificação, que vai ser dura pois as quatro equipes são boas. Estamos nos preparando para fazer uma boa Copa. Por momento controlamos o jogo, tivemos dificuldades nos minutos finais em que eles empurraram para tentar o resultado. Partida correta e simplesmente um triunfo".

Atuação do time. "O que fizemos no primeiro tempo foi bom, controlamos a bola em um campo difícil. Fizemos um golaço, com jogada muito bem trabalhada, que infelizmente foi anulado. No segundo tempo, começamos com algo parecido, depois Talleres começou a chegar um pouco mais. No primeiro tempo neutralizamos as chances deles, no começo do segundo também, depois encontraram mais os lados, o um contra um e o passe entrelinhas. Eles gostam de jogar assim. Creio que o gol veio em um momento justo para nós. Depois, no fim, com um pouco de sorte e boa defesa, conseguimos o triunfo".

Situação de Lucas e Oscar. "O prazo do Lucas (para voltar) eu não sei. E o caso do Oscar eu entendi que eram 10, 15 minutos do segundo tempo. Penso que não é nada grave"