Alicia: São Paulo não joga bem, mas vitória dá sobrevida à Zubeldía

Apesar do desempenho não ter sido dos melhores, a vitória do São Paulo na Libertadores dá tranquilidade para a sequência de Zubeldía, avaliou Alicia Klein, no Fim de Papo.

A colunista apontou que o principal mérito do São Paulo na vitória sobre o Talleres foi entender o adversário, mas ponderou que o time tricolor também contou com a sorte.

Não dá para mascarar os problemas do São Paulo. A Libertadores, como deve ser idealmente para todo mundo, é jogar bem. Mas a gente sabe que dá para ganhar, às vezes, sem jogar bem, entendendo o adversário, dando sorte. O São Paulo tomou um sufoco enorme no fim do jogo, não apresentou um bom futebol.

Mas, é claro, você vence um adversário argentino em um lugar em que você tem um histórico complicado, fora de casa, e estreia bem assim na Libertadores, dá uma sobrevida para o Zubeldía, dá uma tranquilidade.

Alicia Klein

