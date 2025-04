Torcedor do Talleres faz gesto racista em direção à torcida do São Paulo na Argentina

Um torcedor do Talleres fez gestos racistas em direção à torcida do São Paulo, nesta quarta-feira. O episódio aconteceu após a vitória dos brasileiros sobre os argentinos, no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores.

No vídeo, que foi publicado pelo jornalista Gabriel Sá nas redes sociais, é possível ver um homem, que estava no setor destino à torcida mandante, imitando um macaco.

Torcedor do Talleres fazendo gestos racistas em direção aos torcedores do São Paulo. ? @OGabrielSa pic.twitter.com/2t319WdONP ? Somos São Paulinos (@somosaopaulinos) April 3, 2025

Este é mais um episódio de racismo em jogos de clubes brasileiros no América do Sul. Recentemente, o assunto ganhou força com o caso Luighi, atacante do sub-20 do Palmeiras.

O garoto foi alvo de ofensas racistas na vitória alviverde de 3 a 0 contra o Cerro Porteño, na Libertadores sub-20, e chorou ao denunciar o crime em entrevista. O clube paraguaio foi multado em 50 mil dólares e teve que disputar o restante do torneio sem a presença de torcida. A punição foi considerada branda e criticada pelo Verdão.

Na última semana, a Conmebol criou uma força-tarefa para encontrar formas de erradicar o racismo, a discriminação e a violência no futebol sul-americano. A organização é liderada pelo ex-atacante brasileiro Ronaldo Nazário, pela ex-secretária-geral da FIFA, Fatma Samoura, e por Sergio Marchi, presidente da FIFpro.

A força-tarefa também incluirá outras estrelas do futebol sul-americano e especialistas jurídicos. A Conmebol prometeu que a missão da equipe será formular políticas eficazes e estabelecer mecanismos de prevenção e sanção que contribuam para combater o racismo e a violência.