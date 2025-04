Coutinho lamenta empate do Vasco na estreia da Copa Sul-Americana: "Queríamos a vitória"

O Vasco empatou com o Melgar por 3 a 3 nesta quarta-feira, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, no Estadio Monumental Virgen de Chapi, em Arequipa, no Peru.

O Cruzmaltino abriu duas vezes vantagem de dois gols, mas sofreu a igualdade nos minutos finais. O meia Philippe Coutinho lamentou o resultado, mas valorizou o ponto conquistado.

"Jogo difícil. Estádio difícil por causa da altitude, que atrapalha bastante. O jogo estava controlado, mas infelizmente tomamos os gols. Eles conseguiram alçar muitas bolas na nossa área. Temos que manter a cabeça no lugar e seguir em frente", disse.

Fim de jogo em Arequipa!

Empate na estreia da Copa Conmebol Sudamericana. ?? Vegetti

Coutinho abriu o placar para o Vasco com belo gol. O jogador ressaltou que o objetivo da equipe era a vitória na estreia.

"Gol muito bonito. Mas o importante era ter saído com a vitória. Lutamos de todas as maneiras. Queríamos a vitória, mas saímos com um ponto. Estamos prontos para brigar nos próximos jogos - declarou.

O Vasco volta a campo neste sábado, contra o Corinthians, pela segunda rodada do Brasileirão. A bola rola às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.