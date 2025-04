Braithwaite sai do banco, marca e Grêmio vence na estreia da Sul-Americana

O Grêmio venceu o Sportivo Luqueño por 2 a 1 nesta quarta-feira, em confronto pela primeira rodada da Copa Sul-Americana 2025. O duelo aconteceu no estádio Defensores del Chaco, no Paraguai.

Os gols da partida foram marcados por Arezo e Braithwaite, saindo do banco, pelo Grêmio, e Federico Santander, pelo Sportivo Luqueño. Com a vitória, o Grêmio conquistou seus primeiros três pontos no torneio, enquanto o adversário ainda busca pontuar na Sula. O confronto entre Atlético Grau e Godoy Cruz, nesta quarta, definirá as colocações do grupo D ao fim da primeira rodada.

As equipes voltam aos gramados pela Sul-Americana na próxima terça-feira: o Grêmio recebe o Atlético Grau às 19h (de Brasília), enquanto o Sportivo Luqueño vai à casa do Godoy Cruz, às 21h30.

Primeiro tempo contou com empate, pênalti e gol anulado

O Tricolor gaúcho conseguiu converter uma penalidade aos 17 minutos, após gol anulado do Sportivo Luqueño. Cristaldo acabou sofrendo com chute em bola disputada dentro da grande área. Na cobrança, Arezo finalizou de um lado e o goleiro pulou para o outro. Os donos da casa abriram o placar com menos de três minutos, mas tento de Marcelo Pérez estava impedido.

Aos 28 minutos, Federico Santander aproveitou bobeada dos defensores brasileiros para empatar o jogo. Jemerson acabou cedendo lateral para o Sportivo Luqueño quando pressionado pela marcação de Elvio Vera. O atleta cobrou rápido com as mãos e colocou o camisa 29 cara a cara com Tiago Volpi, que bateu forte no fundo das redes e igualou o embate.

Braithwaite marcou na 2ª etapa

O dinamarquês, que desfalcou a equipe brasileira na estreia do Brasileirão, saiu do banco para colocar o Grêmio na frente. O camisa 22 recebeu belo cruzamento de Cristian Olivera para, sozinho, subir de cabeça e colocar a bola no fundo das redes, aos 25 minutos da segunda etapa.

O Tricolor, apesar de melhor no confronto, teve dificuldades de construir jogadas e finalizou por cinco oportunidades contra o gol adversário. O Grêmio colocou a bola no alvo por três vezes além dos gols marcados, contra três por parte do Luqueño. Os visitantes somaram ainda maior posse de bola, mas que não refletiu em jogadas desenvolvidas na área ofensiva.