Zubeldía elogia São Paulo pela vitória sobre Talleres, mas reconhece fraca atuação na Argentina

O técnico Luis Zubeldía preferiu enaltecer a vitória do São Paulo sobre o Talleres, nesta quarta-feira, por 1 a 0, em Córdoba, na Argentina, a criticar o time pela fraca atuação na estreia da Copa Libertadores. O resultado ajudou a melhorar o clima do argentino no Morumbi.

"Na Copa Libertadores é um pouco de rendimento e um pouco de contundência. Não temos tanta oportunidade para somar pontos. Ganhar como visitante é muito difícil. Ultimamente para as equipes do Brasil, ganhar na Argentina não é tão simples. Não jogamos um bom triunfo, mas não deixa de ser um triunfo e faltam cinco jogos para seguirmos na zona de classificação", disse o treinador em entrevista coletiva.

Zubeldía analisou o desempenho do time nos 90 minutos. "O que fizemos no primeiro tempo foi bom, controlamos a bola em um campo difícil. Fizemos um golaço, com jogada muito bem trabalhada, que infelizmente foi anulado. No segundo tempo, começamos com algo parecido, depois Talleres começou a chegar um pouco mais. No primeiro tempo neutralizamos as chances deles, no começo do segundo também, depois encontraram mais os lados, o um contra um e o passe entrelinhas. Eles gostam de jogar assim. Creio que o gol veio em um momento justo para nós. Depois, no fim, com um pouco de sorte e boa defesa, conseguimos o triunfo."

O atacante Calleri estava eufórico e teve um outro olhar com relação á atuação da equipe. "Hoje o time foi bem, gostei muito da entrega, de jogar do jeito que jogam os argentinos. Eles batiam em nós, nós batíamos nele de volta. Na raça, hoje conseguimos a vitória. Parabéns a todo o grupo, é um campo muito difícil, um time muito difícil."

O centroavante lamentou o gol anulado, mas prometeu marcar na sequência. "Venho trabalhando muito tempo, gosto muito da Libertadores. Se o gol não foi agora, vai ser no próximo."