Vasco vacila no final e fica no empate com o Melgar na estreia da Sul-Americana

O que parecia que seria uma bela estreia para o Vasco na Copa Sul-Americana, acabou indo tudo por água abaixo nos minutos finais. Jogando fora de casa, no estádio Monumental de la UNSA, em Arequipa, no Peru, ficou em vantagem por boa parte do placar, contando com o brilho de Philippe Coutinho, mas acabou ficando no empate por 3 a 3 com o Melgar.

Com o resultado, as duas equipes dividem a liderança do Grupo G, com um ponto, já que o outro jogo da chave acontece apenas nesta quinta-feira. O Melgar, que foi eliminado na terceira fase da pré-Libertadores para o Cerro Porteño. Enquanto o Vasco se classificou diretamente para a Sul-Americana.

Mesmo jogando fora de casa, o Vasco tomou as rédeas da partida e abriu o placar logo aos dois minutos. Philippe Coutinho recebeu na intermediária, limpou a marcação e bateu, de fora da área, colocado, no ângulo, sem chances alguma para o goleiro rival. Apesar do gol, aos poucos, o Melgar conseguiu equilibrar a partida.

Tanto que aos 23 minutos, Cabanillas foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti para o time peruano. Mas, Tomás Martínez foi para a cobrança e bateu para fora. Mas, em mais um lance de genialidade de Philippe Coutinho, o Vasco conseguiu ampliar.

Aos 31, o meia deu um passe de trivela para Vegetti, que ficou na cara do gol e só teve o trabalho de bater na saída do goleiro. Porém, ainda na primeira etapa, o Melgar foi insistente e diminuiu. Aos 38, depois de uma cobrança de escanteio ensaiada, Orzán cruzou na cabeça de Gregorio Rodríguez, que mandou a bola para o fundo da rede. Por isso, o duelo foi para o intervalo com a vitória do Vasco por 2 a 1.

Na volta do segundo tempo, o Vasco ampliou logo aos cinco minutos, mais uma vez com Vegetti. O camisa 99 recebeu de Nuno Moreira após ótima triangulação e mesmo brigando com o marcador e caindo no chão, conseguiu escorar para o fundo da rede. Mas, com o passar do tempo, o jogo foi esfriando.

Nos minutos finais, porém, o Melgar foi para o tudo ou nada e em jogadas de bolas aéreas, conseguiu chegar ao empate. Primeiro, descontou aos 34. Cabrera avançou pela direita e cruzou para Facundo Castro, que subiu no segundo andar, para cabecear para o gol. Já aos 44, foi a vez de Cabrera deixar tudo igual. Desta vez apareceu na área para completar, de cabeça, para o gol e fechar o placar em 3 a 3.

FICHA TÉCNICA

MELGAR-PER 3 X 3 VASCO

MELGAR-PER - Cáceda; Lazo (Alejandro Ramos), Barrios (Tandazo), Leonel Gonzáles e Cabanillas; Orzán, Arias (Facundo Castro), Tomás Martínez e Cabrera; Percy Liza (Bordacahar) e Gregorio Rodríguez (Guzmán). Técnico: Walter Ribonetto.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Maurício Lemos e Léo Piton; Paulinho (Jair), Higo Moura e Philippe Coutinho (Tchê Tchê); Garré (Rayan), Vegetti (Lucas Oliveira) e Nuno Moreira (Adson). Técnico: Fábio Carille.

GOLS - Philippe Coutinho, aos dois, Vegetti, aos 31 e Gregorio Rodríguez, aos 38, do primeiro tempo. Vegetti, aos quatro e Facundo Castro, aos 34, e Cabrera, aos 44 minutos, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lazo e Percy Liza (Melgar) e Lucas Oliveira, Mauricio Lemos e Paulinho (Vasco).

ÁRBITRO - Derlis López (PAR).

RENDA/PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Monumental de la UNSA, em Arequipa (PER).