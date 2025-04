Atual campeão, Botafogo perde no Chile em estreia na Libertadores

Atual campeão da Libertadores, o Botafogo perdeu por 1 a 0 em sua estreia na competição, contra a Universidad do Chile fora de casa nesta quarta-feira, no Estádio Nacional, em Santiago.

O gol da La U foi marcado pelo argentino Di Yorio, que teve passagem pelo futebol brasileiro, atuando no Athletico-PR em 2024.

Assim como aconteceu recentemente com seus principais rivais, o Botafogo manteve a sina dos cariocas de estrear mal sendo o atual campeão. Vencedor da Libertadores em 2022, o Flamengo estreou em 2023 perdendo para o Aucas do Equador por 2 a 1. O Fluminense, campeão em 2023, também começou não muito bem a Libertadores do ano seguinte, empatando com o Alianza Lima, do Peru, por 1 a 1.

Com o resultado, o Botafogo fica em 3º lugar no grupo A da Libertadores. O Estudiantes, que venceu o Carabobo por 2 a 0, soma 3 pontos e fica em 1º lugar.

O próximo compromisso do Botafogo será em casa contra o Juventude, no sábado (5), pela 2ª rodada do Brasileirão. Pela Libertadores, o Fogão volta a campo no dia 8, jogando em casa contra o Carabobo, da Venezuela.

Como foi o jogo

O Botafogo jogou o 1º tempo da partida no Chile como se estivesse em casa. O time carioca teve mais posse de bola e conseguiu pressionar em alguns momentos.

No entanto, a La U se fechou muito bem, saindo em contra-ataques ocasionais e cedeu poucos espaços para o Fogão abrir o placar. O resultado de ambas as propostas foi um 1º tempo bastante morno no Estádio Nacional.

O 2º tempo começou muito truncado, com faltas sendo marcadas a todo instante. Quem quase abriu o placar aos 9 minutos foi a La U, com Di Yorio cabeceando para uma bela defesa de John.

No ataque seguinte, Di Yorio não desperdiçou e fez 1 a 0 para a Universidad do Chile. O atacante argentino recebeu na grande área em jogada de contra-ataque da La U e ficou cara a cara com John, batendo na saída do goleiro do Fogão.

Após o gol, Renato Paiva fez duas substituições imediatas no Botafogo, colocando Elias Manoel e Artur nos lugares de Patrick de Paula e Matheus Martins. No entanto, a Universidad de Chile continuou com seu futebol de retranca, dificultando a vida do Botafogo, que não conseguiu penetrar na defesa chilena. Os chilenos também abusaram da catimba até o apito final que decretou a vitória da La U.

Gols e destaques

Quase um golaço. Aos, 28 minutos do 1º tempo, Igor Jesus recebeu na linha de fundo sem muito ângulo, mas arriscou o chute mesmo assim. O goleiro Castellón defendeu com os pés, evitando um golaço.

Fez um barulhinho. O uruguaio Santi Rodríguez foi um dos destaques do Botafogo na primeira etapa da partida. O ponta arriscou dribles, deu bons passes na última faixa do campo e quase abriu o placar aos 38 minutos, com um chute mascado que foi espalmado pelo goleiro Castellón.

Jogo truncado. O 2º tempo começa com o árbitro apitando muitas faltinhas para ambos os lados e a bola quase não rola nos primeiros 5 minutos. Gregore, do Botafogo, leva cartão amarelo por chegar atrasado na marcação de Di Yorio, argentino com passagem pelo futebol brasileiro, atuando no Athletico-PR em 2024.

Que defesa! Por falar em Di Yorio, o meia da La U recebeu cruzamento na pequena área e cabeceou cara a cara com John. O goleiro alvinegro se esticou todo mostrando reflexo e fez uma baita defesa evitando o gol do time chileno.

1 x 0: Di Yorio abriu o placar para a Universidad do Chile aos 14 minutos do 2º tempo. Castellón deu um balão na ponta esquerda, Poblete recebeu pelo meio e rolou para Di Yorio, que teve tempo de invadir a área, ajeitar e bater na saída de John.

Jogo quente na reta final. Nos minutos finais, os times começaram a abusar de faltas mais duras e o árbitro passou a distribuir cartões amarelos para ambos os lados. Igor Jesus acabou fazendo uma falta sem bola, tomou o segundo amarelo, e foi expulso nos últimos segundos da partida.

Ficha técnica

Universidad de Chile 1 x 0 Botafogo

Campeonato: Libertadores da América (1ª rodada)

Data: 2/4/2025

Local: Estádio Nacional, Santiago (Chile)

Hora: 21h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguai)

Cartões amarelos: Patrick de Paula, Gregore e Jeffinho (BOT), Fernández, Sepúlveda, Aránguiz e Guerra (UCH)

Cartões vermelhos: Igor Jesus (BOT)

Gol: Di Yorio (UCH), 14' do 2º tempo



Universidad de Chile: Castellón; Calderón, Ramírez, Zaldívia, Hormazábal; Altamirano (Poblete), Díaz (Montes), Sepúlveda, Aránguiz; Di Yorio (Contreras), Fernández (Guerra). Técnico: Gustavo Álvarez.

Botafogo: John; Vitinho, Jair, Barboza, Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas (Allan), Patrick de Paula (Elias Manoel); Santi Rodríguez (Jeffinho), Igor Jesus, Matheus Martins (Artur). Técnico: Renato Paiva.