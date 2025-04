Yuri Alberto vê falta de criatividade do Corinthians em derrota na Sul-Americana: "Temos que trabalhar""

O Corinthians estreou com o pé esquerdo na Copa Sul-Americana. Na noite desta quarta-feira, o Timão foi derrotado pelo Huracán, da Argentina, por 2 a 1, na Neo Química Arena, pela primeira rodada do Grupo C. Sequeira anotou os dois gols do time argentino, enquanto Raniele diminuiu para os donos da casa.

Artilheiro do Alvinegro no ano, Yuri Alberto passou em branco no revés desta quarta-feira. Após a partida, o camisa 9 lamentou o resultado e viu a falta de criatividade da equipe como decisiva para o resultado.

"Bom, jogo muito difícil, é dificil falar agora depois de uma derrota. Time criou pouco, e as poucas chances que críamos, não conseguimos concluir em gol. Sabemos que temos que trabalhar muita coisa para que na Sul-Americana desse ano as coisas sejam diferentes e a gente possa começar bem", disse em entrevista à ESPN.

Yuri foi pouco acionado pelos meio-campistas do Corinthians na derrota. O jogador classificou que, apesar da marcação ter sido acirrada, a sequência dura de jogos também pesou. O centroavante vem de nove partidas consecutivas sendo titular.

"Um pouco dos dois. Acho que venho de uma sequência muito grande de jogos também, mas isso não é desculpa. É ruim sair daqui com uma derrota hoje", analisou.

Com o resultado, o Corinthians não inicia bem a caminhada na Sul-Americana. A equipe alvinegra está na lanterna do Grupo C, sem pontos. Além disso, o Timão viu um tabu ser quebrado: não perdia na Neo Química Arena desde agosto do ano passado.

Na Sul-Americana, somente o primeiro colocado do grupo avança diretamente às oitavas de final, enquanto o segundo disputa um playoff contra os terceiros colocados da Libertadores. Yuri, então, mencionou a importância de começar a pontuar.

"Terça-feira já temos um jogo importante fora de casa, precisamos pontuar nessa primeira fase. Precisamos colocar a cabeça no lugar para poder fazer grandes jogos. Infelizmente esse tabu foi quebrado em casa, mas vamos continuar trabalhando. Temos poucos dias para trabalhar agora para que o próximo jogo seja diferente", finalizou Yuri.

O Corinthians, agora, retorna aos gramados já no fim de semana. O Timão recebe o Vasco neste sábado, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Depois, encara o América de Cali-COL, na terça-feira, fora de casa, às 21h30, pela segunda rodada da Sul-Americana.