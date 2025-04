Jean Lucas projeta duelo contra o Inter pela Libertadores: "Com confiança, sem empolgação"

Após 36 anos, o Bahia inicia a sua caminhada na fase de grupos da Libertadores nesta quinta-feira na Arena Fonte Nova, justamente contra o Internacional, algoz baiano em 1989, na última edição disputada pelo Esquadrão de Aço, ano que marcou também sua melhor campanha na competição, quando chegou às quartas de final.

Para chegar a fase de grupos, o Bahia teve de passar pelos bolivianos do The Strongest e os uruguaios do Boston River nas etapas preliminares da Libertadores, e figura no grupo F da competição, que conta também com o Nacional, do Uruguai, e o Atlético Nacional, da Colômbia.

Autor do gol que decretou a classificação baiana no triunfo por 1 a 0 sobre o Boston River e titular em todos os quatro duelos da equipe no torneio, Jean Lucas sabe da expectativa do torcedor pelo retorno do Bahia a esta fase da maior competição do continente, mas adota um discurso cauteloso.

"Desde que conseguimos a classificação, ainda no ano passado, o torcedor não fala de outra coisa. É um momento muito especial para todos nós, que nos dá muita confiança, mas que não podemos confundir com empolgação", destacou o meio-campista de 26 anos.

A Libertadores tem uma característica de jogo peculiar, de mais pegada, o que não muda a forma de pensar da equipe tricolor, segundo Jean. "Assim como foi contra o Corinthians, na estreia do Brasileiro, novamente será um duelo de um nível muito alto, talvez um pouco mais pegado por ser mais decisivo. Mas nos preparamos para estar nas melhores competições e poder duelar de igual para igual contra grandes equipes. Nos sentimos bem para este desafio" disse.

Finalistas do Brasileiro de 1988, ano que consagrou o Bahia como campeão brasileiro, as equipes voltaram a se encontrar na Copa Libertadores em 1989, tanto na fase de grupos, como nas quartas de finais da competição. Se na primeira fase o Esquadrão de Aço emendou dois triunfos sobre o colorado, em Porto Alegre e em Salvador, no mata-mata acabou sendo eliminado após ser derrotado por 1 a 0 no Sul do país e empate por 0 a 0 no segundo jogo, em Salvador.

De lá para cá, se passaram 36 anos com o Bahia fora da Libertadores, e agora, justamente no retorno da equipe à competição, o Inter volta a ser o adversário a ser batido, o que traz sentimentos mistos ao torcedor, mas sobretudo, grande expectativa por uma revanche.

"A gente sabe do valor histórico que é este confronto para a torcida, e vamos fazer nosso melhor por eles. Mas na Fonte, tem que dar Bahia, e o torcedor vai fazer a diferença, tenho certeza", completou.