Calleri valoriza São Paulo 'argentino': 'Batiam em nós e batíamos neles'

O atacante Calleri valorizou a atitude do São Paulo na vitória por 1 a 0 sobre o Talleres (ARG) na estreia do Tricolor na Copa Libertadores. O centroavante afirmou que o Tricolor jogou de uma maneira 'argentina' para conseguir o resultado fora de casa.

O camisa 9 chegou a marcar no primeiro tempo, mas o gol acabou anulado por impedimento de Oscar no momento do cruzamento.

Venho trabalhando há muito tempo para isso (sair o gol). Sabe que gosto muito da Libertadores. Se não foi agora, vai ser mais um processo. Confio muito que vou fazer isso. Hoje gostei muito da entrega, de jogar de um jeito argentino. Quando os caras batiam em nós, nós batíamos neles. Estávamos muito confiantes. Fizemos um grande jogo. Parabéns a todo o grupo pela vitória em um campo muito difícil contra uma equipe muito difícil disse na saída do gramado.

Foi a primeira vitória do São Paulo atuando no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba. O Tricolor tinha um empate e duas derrotas no local até então.

O Tricolor venceu com gol marcado por Alisson na segunda etapa. O time criou poucas chances de gol durante toda a partida.

Com o resultado, o São Paulo lidera o grupo ao lado do Libertad (PAR). Os paraguaios estrearam com vitória também por 1 a 0 sobre o Alianza Lima (PER).