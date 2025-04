Corinthians 'baleado' estreia com derrota para o Huracán na Sul-Americana

Com desfalques importantes, o Corinthians sofreu na estreia da Copa Sul-Americana e perdeu para o Huracán por 2 a 1, na noite de hoje, na Neo Química Arena.

Sequeira balançou as redes duas vezes para o Huracán, ambas em falhas de jogo aéreo do Corinthians no primeiro tempo.

Raniele marcou o gol do Alvinegro paulista, também de cabeça na etapa inicial.

O Timão também perdeu uma invencibilidade de 22 jogos na Arena. A equipe de Ramón Díaz não era derrotada em casa desde o jogo contra o RB Bragantino (2x1), pelas oitavas da Sul-Americana de 2024. Naquela ocasião, o Corinthians avançou na competição nos pênaltis.

Antes de a bola rolar, as equipes fizeram uma manifestação antirracista no gramado. Os atletas ficaram abraçados no círculo central para protestar contra os episódios recentes de injúria racial. A ação foi organizada pela própria Conmebol.

O Timão volta a campo no domingo contra o Vasco, pelo Brasileirão. A bola rola na Neo Química Arena, às 18h30 (de Brasília).

Jogadores de Corinthians e Huracán participam de ação contra racismo Imagem: Livia Camillo/UOL

Timão se complica em bola aérea e sofre para criar

As equipes abusaram das jogadas aéreas na primeira etapa. O Huracán abriu o placar após uma dormida da marcação alvinegra em cobrança de escanteio. Leonardo Sequeira subiu sozinho, apesar de três jogadores alvinegros estarem próximos, e desviou a bola de cabeça. Matheus Donelli não conseguiu reagir para fazer a defesa. Na sequência, menos de 10 minutos depois, Raniele deixou tudo igual também de cabeça. Carrillo iniciou a jogada pela direita, cruzou bonito, e o camisa 14 completou. Por fim, os argentinos ficaram na frente do marcador, em mais uma jogada que começou pelo alto. Gustavo Henrique tentou fazer o corte, mas entregou a bola de bandeja para Sequeira marcar pela segunda vez.

Sem criatividade para iniciar jogadas, o Corinthians mudou bastante no 2º tempo. No entanto, o time não conseguiu se encontrar com as substituições. Talles Magno e Giovane entraram numa tacada só, nos lugares de Romero e Martínez, e pioraram o setor ofensivo. Na tentativa de corrigir a postura, Díaz colocou Igor Coronado nos minutos finais. O meia tentou imprimir ritmo, mas foi bem marcado.

Memphis se lamenta durante jogo entre Corinthians e Huracán na Sul-Americana Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Lances importantes

0x1. Sequeira subiu sozinho e mandou para o gol de cabeça, após cobrança de escanteio. Matheus Bidu, Yuri e Romero estavam próximos do atacante, mas não marcaram a bola aérea.

Quase, Yuri! Após uma triangulação de manual entre Memphis, Martínez e Yuri, o camisa 9 ficou sozinho dentro da área para finalizar e mandou uma bomba, que passou pertinho da trave esquerda de Galíndez.

1x1. O empate do Timão também foi pelo alto. No rebote de um cruzamento, Carrillo ficou com a sobra, puxou o ataque para o fundo pelo lado direito e cruzou com categoria. Gustavo Henrique e Raniele subiram mais do que a defesa, porém foi o camisa 14 que fuzilou a rede de cabeça.

Pertinho do ângulo! Sequeira recebe na esquerda no mano a mano com Félix, corta para o meio e bate cruzado buscando o ângulo de Donelli. A bola passou muito perto.

Yuri escorregou e furou. Carrillo puxou novo passe perfeito e acha Yuri livre na entrada da pequena área. O atacante tenta escolher o canto, mas fura.

1x2. Mais uma falha na bola aérea e mais um gol de Sequeira. De La Fuente cruzou para o meio da área, pela direita, e Gustavo Henrique cortou errado, em cima de Sequeira. O atacante dominou na fogueira, ajeitou e mandou rasteiro por baixo de Donelli.

Terceiro gol argentino anulado. Sequeira foi lançado após chutão da defesa, recebeu nas costas da zaga alvinegra e conseguiu dominar mesmo com a bola quicando. O camisa 26 ainda entrou na área e bateu para marcar. Donelli saiu mal, mas o assistente assinalou o impedimento.

Que lance, Memphis! O camisa 10 viu o goleiro adiantado, arriscou de trás do meio de campo e quase marcou. Galíndez conseguiu se recuperar bem e espalmou para escanteio.

Ficha Técnica

Corinthians 1 x 2 Huracán (ARG)

Copa Sul-Americana, 1ª rodada da fase de grupos

Data e horário: 2 de abril de 2025, às 19h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Público: 40.759 total

Renda: R$ 2.749.260,00

Arbitragem: Cristian Garay (Chile)

Assistentes: José Retamal (Chile) e Miguel Rocha (Chile)

VAR: Juan Lara (Chile)

Cartões amarelos: Raniele, Carrillo (COR)

Gols: Sequeira (5' e 35'/1ºT), Raniele (13'/1ºT)

Corinthians: Matheus Donelli; Matheuzinho, Félix Torres (Igor Coronado), Gustavo Henrique (André Ramalho) e Matheus Bidu; Raniele, Martínez (Talles Magno) e Carrillo (Breno Bidon); Romero (Giovane), Memphis e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

Huracán: Galíndez; De La Fuente, Fabio Pereyra, Pellegrino e Ibáñez; Pérez, Ojeda e Leonardo Gil (Nicolás Goitea); Sequeira, Mazzantti (Urzi) e Alanís (Rodrigo Cabral). Técnico: Frank Kudelka.