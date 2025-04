Zubeldía elogia desempenho do São Paulo e valoriza vitória sobre o Talleres na Argentina: "Jogo correto"

O São Paulo estreou na Libertadores com uma vitória de 1 a 0 sobre o Talleres, nesta quarta-feira, fora de casa. O técnico Luis Zubeldía viu com bons olhos o jogo em Córdoba, na Argentina. O comandante destacou a dificuldade da partida e elogiou a postura dos brasileiros.

"O desempenho foi correto, dentro da dificuldade de jogar aqui na Argentina, contra o Talleres, que tem um modelo de jogo claro. Eles tem bons jogadores, um bom projeto. Não é fácil jogar aqui, muito menos ganhar. Temos que seguir nesta zona de classificação, que vai ser dura. São quatro equipes duras. É só o começo. É bom começar vencendo como visitante", disse.

O treinador ainda fez uma análise geral do embate. O argentino destacou a contundência do Tricolor.

"Controlamos o jogo em alguns momentos. A maior dificuldade foi nos últimos 10/15 minutos, quando eles nos empurraram. Jogo correto. É um triunfo. Sabíamos que seria difícil. Tentamos controlar a bola e golpear quando desse. Fomos contundentes", comentou.

"Controlamos a bola no primeiro tempo, contra um time bom. Fizemos um golaço, pela jogada, mas anulado infelizmente. Depois, no segundo, fizemos algo parecido. O Talleres começou a chutar um pouco mais, chegar mais. Até que fizemos o gol. Uma partida dentro do contexto que tinha que ser. Dura. E todas vão seguir sendo assim", completou.

Com o resultado, o Tricolor aparece na segunda colocação do Grupo D, com três pontos, assim como o Libertad-PAR, que venceu o Alianza Lima-PER e lidera. Os argentinos estão em último, com zero.

O São Paulo volta a campo no domingo, quando visita o Atlético-MG, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), a partir das 16 horas (de Brasília).

Já o próximo desafio pela Libertadores será no dia 10, quinta-feira, às 21h30, contra o Alianza Lima, no Morumbis, pela segunda rodada da fase de grupos.

"Libertadores é um pouco de rendimento e contundência. Não tem muitas oportunidades para somar. Ganhar como visitante é difícil. Para equipes do Brasil na Argentina não tem sido fácil. Tivemos uma boa vitória. Faltam cinco partidas para seguir na zona de classificação", finalizou Zubeldía.