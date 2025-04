Grêmio sofre, mas derrota Sportivo Luqueño na estreia pela Copa Sul-Americana

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Grêmio visitou o Sportivo Luqueño-PAR no Defensores del Chaco e venceu por 2 a 1. Matíaz Arezo e Braithwaite balançaram as redes para a equipe brasileira, enquanto Federico Santander descontou para os paraguaios.

Com o triunfo, o Grêmio chegou aos três pontos, na primeira colocação do Grupo D. Por outro lado, com a derrota, o Sportivo Luqueño permaneceu com nenhum somado, na terceira e penúltima posição da chave.

O Grêmio volta aos gramados no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), quando visita o Ceará, no Castelão, pela segunda rodada do Brasileirão. No mesmo dia, mas às 18h15, o Sportivo Luqueño visita o Atlético Tembetary, pela 12ª rodada do Campeonato Paraguaio.

? Já se passaram 20 minutos de jogo nesta primeira etapa.

Sportivo Luqueño 0x1 #Grêmio

?? #CSLxGRE #SulAmericana2025 ? Grêmio FBPA (@Gremio) April 3, 2025

O placar foi inaugurado pelo Grêmio aos 16 minutos do primeiro tempo. Após Pablo Aguiar derrubar Cristaldo na grande área, o árbitro assinalou penalidade máxima. Matíaz Arezo assumiu a responsabilidade, cobrou e converteu a cobrança.

Aos 29 minutos da etapa inicial, o Sportivo Luqueño deixou tudo igual. Após rápida cobrança de lateral, Federico Santander recebeu sem marcação e, cara a cara com Tiago Volpi, arrematou alto.

O Grêmio voltou a balançar as redes aos 25 minutos do segundo tempo. Ao receber lançamento de Edenílson, Cristian Olivera fez cruzamento para Braithwaite, que concluiu de cabeça.