Yuri Alberto lamenta largada ruim na Sul-Americana: 'Fazer diferente no próximo jogo'

Desde agosto de 2024, quando levou 2 a 1 do Red Bull Bragantino também pela Copa Sul-Americana, que o Corinthians não perdia em casa. Eram 23 jogos de invencibilidade, sendo 19 vitórias, que chegaram ao fim com 2 a 1 para o Huracán nesta quarta-feira. Pouco efetivo diante dos argentinos, o artilheiro Yuri Alberto "esqueceu" do jogo com o Vasco, no sábado, pelo Brasileirão, e já pregou recuperação na terça-feira, em visita ao América de Cali.

"Jogo muito difícil, duro falar agora, depois de uma derrota, mas foram poucas chances e não tivemos como conseguir fazer o gol. Agora é trabalhar muita coisa, pois temos um jogo muito importante na terça-feira e precisamos pontuar", afirmou o atacante, reconhecendo que o setor ofensivo pouco fez nesta quarta.

"É colocar a cabeça no lugar para as vitórias voltarem. Infelizmente nossa invencibilidade foi quebrada, mas vamos continuar trabalhando para que no próximo jogo seja diferente", seguiu o atacante. "A sequência é muito grande de jogos, não é desculpa, mas é ruim sair daqui com derrota."

Autor do primeiro gol com a camisa corintiana, Raniele era um misto de alegria com frustração e também pregou recuperação rápida. "Estou feliz porque busquei esse gol ano passado inteiro mas, sinceramente, o trocaria pelos três pontos", disse. "A gente até criou volume, diante de linhas baixas, agora é tentar melhorar na finalização para fazer um jogo melhor na próxima rodada."

CORONADO QUER MAIS MINUTAGEM

Depois de um grande período afastado por lesão muscular, Igor Coronado participou pouco dos últimos jogos. Ainda carente de ritmo, ele sabe que precisa jogar mais, pois com a maratona de partidas pela frente, não vem conseguindo mostrar nos (poucos) treinos que já pode assumir a vaga de Garro, afastado por problemas no joelho.

"Estou me sentindo muito melhor, agora é voltar com tudo para estar 100% e jogar 90 minutos. A gente treina, faz o máximo, e vou buscar (meu espaço", disse o meia. "Estou trabalhando desde quando voltei, tentando conquistar (a vaga), mas aqui no Brasil são muitos jogos, não temos muitos treinos, então com mais minutagem (no campO) será melhor para a gente."