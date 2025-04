Eduardo Ribeiro vence francês e avança às quartas de final do ATP Challenger de Campinas

O brasileiro Eduardo Ribeiro venceu o francês Enzo Couacaud de forma convincente e é o primeiro brasileiro confirmado nas quartas de final do ATP Challenger de Campinas.

A partida realizada na tarde desta quarta-feira, na sociedade Hípica de Campinas teve domínio inicial do brasileiro que fechou o primeiro set por 6/2, em 32 minutos. Com segundo set mais equilibrado, Dudu conseguir seguir mais eficiente e venceu a partida por dois sets, com 6/4, sem dificuldades. Após a vitória, ele falou sobre a partida e a felicidade de jogar em alto nível, sem lesões.

"Hoje me senti realmente muito bem, foi um jogo impecável, do início ao fim, e não dei muita chance para ele. Estou muito contente com essa vitória, eu vinha precisando de um jogo desses, agora é descansar e seguir para a próxima. Ano passado lidei com muitas lesões, acho que fiquei 4 ou 5 meses fora, tratando e recuperando. Estou muito contente por voltar a me sentir bem, voltar 100%, agora é usufruir do resto do torneio, tenho tudo para seguir adiante", disse.

Nesta quinta-feira, será a vez do campineiro Matheus Pucinelli abrir a rodada noturna, não antes das 18h (de Brasília), contra o Juan Pablo Varillas, o peruano foi campeão em Campinas da edição de 2019. Outros dois representantes do Brasil também jogam nesta quinta em busca da vaga às quartas de final. Às 12h, Daniel Dutra encara o argentino Facundo Mena. Pedro Sakamoto, por sua vez, tem pela frente o peruano Gonzalo Bueno.

Duplas em ação

Pelas duplas, Mateo Barreiros Reyes (BRA) e Petr Nesterov (BUL) venceram os brasileiros Daniel Dutra da Silva e Pedro Sakamoto, por 2 sets a 1, por 7/6(5), 1/6 e 10/7 .

Quem também avançou foi a dupla formada por Ignacio Carou (URU) e Matias Soto (CHI), que venceu Yuki Mochizuki (JPN) e Kosuke Ogura (JPN) por 2 sets a 0, de 6/1 e 7/6 (3).

Já no jogo entre os argentinos Mariano Kestelboim e Gonzalo Villanueva, contra os brasileiros Breno Braga e Victor Hugo Pagotto, melhor para os estrangeiros, que venceram por 2 sets a 0, 6/1 e 6/3.