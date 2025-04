Comissão da seleção prepara relatório de desempenho de jogadores para o novo técnico

A seleção brasileira só volta a jogar pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo em junho, mas a comissão técnica segue acompanhando de perto o desempenho dos principais jogadores nacionais. O coordenador executivo geral das Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano, e o coordenador Juan Santos vão acompanhar jogos pelo País, válidos pelo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores e Sul-Americana. O objetivo é municiar o novo treinador, que vai substituir Dorival Júnior, demitido após a goleada (4 a 1) sofrida para a Argentina.

O primeiro jogo a ser analisado vai ser Botafogo x Juventude, neste sábado, no Engenhão. Depois, na outra quarta-feira (dia 9), as observações serão no duelo Flamengo x Central Córdoba, no Maracanã, pela Libertadores.

Juan Santos e o analista de desempenho Thomaz Araújo assistem, desde terça-feira passada, aos jogos de competições europeias que contam com atletas brasileiros, como o Campeonato Inglês e da Copa do Rei

"Seguimos com o objetivo de produzir relatórios durante todo esse ciclo para ter o maior número possível de informações e abastecer a nova comissão técnica. Contamos com vários profissionais, cada um dentro da sua área. Nosso trabalho é diário", disse Rodrigo Caetano.

A seleção continua sem treinador. O Brasil é o quarto colocado nas Eliminatórias, com 21 pontos, assim como Uruguai e Paraguai. Equador está me segundo, com 23, atrás apenas da líder Argentina (31), já classificada para o Mundial. Equatorianos e paraguaios são os próximos adversários da equipe nacional.