Com um a mais, Vitória busca empate contra a Universidad Católica pela estreia na Sul-Americana

O Vitória empatou com a Universidad Católica por 1 a 1 nesta quarta-feira, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, no Barradão. O gol dos equatorianos foi marcado por Londoño, enquanto Matheusinho empatou para os mandantes. A equipe visitante ficou com um jogador a menos após expulsão de Luis Castillo.

Desta maneira, as duas equipes somaram seus primeiros pontos na competição. O Leão da Barra ocupa a segunda colocação do Grupo B, enquanto a Universidad Católica lidera a chave momentaneamente. Isso porque Cerro Largo e Defensa y Justicia ainda se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília).

O Vitória volta a campo neste domingo, contra o Flamengo, pela segunda rodada do Brasileirão. A bola rola às 18h30, no Barradão. No mesmo dia, às 17h30, a Católica enfrenta o Macará, pelo Campeonato Equatoriano.

Fim de jogo. Em jogo válido pela 1ª rodada da Sul-Americana 2025, o Leão empatou pelo placar de 1 a 1 com a Universidad Católica - Equador. O único gol rubro-negro foi marcado por Matheuzinho. ?: Victor Ferreira / EC Vitória#PegaLeão #PorNossaHistória #Sula2025 pic.twitter.com/NCJ4OWDR8N ? EC Vitória (@ECVitoria) April 3, 2025

O jogo

A equipe equatoriana abriu o placar aos oito minutos do segundo tempo. Após erro de passe de Cáceres, Zuñiga recuperou a bola e acionou Londoño, que entrou na área e chutou para o fundo das redes.

Já aos 18, Luis Castillo recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso por conduta antidesportiva.

O Vitória chegou ao gol de empate aos 30 minutos, com Matheusinho. Em cobrança de pênalti, o meio-campista não desperdiçou e chutou no lado esquerdo do gol adversário.