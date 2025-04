Igor Jesus é expulso nos acréscimos e desfalcará o Botafogo na próxima rodada da Libertadores

Atual campeão da competição, o Botafogo perdeu da Universidad de Chile por 1 a 0 nesta quarta-feira, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, no Estádio Nacional do Chile.

Além do mau resultado, o Glorioso terá um desfalque para a próxima rodada. Isso porque Igor Jesus foi expulso já nos acréscimos. Com isso, o atacante não enfrentará o Carabobo, da Venezuela. A partida acontece na próxima terça-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.

O técnico Renato Paiva espera poder contar com o zagueiro Bastos e o meia Savarino. Ambos se recuperam de problemas físicos e não viajaram para o Chile.

O Glorioso terminou a primeira rodada do Grupo A sem pontos. A equipe está na terceira posição, a frente do Carabobo nos critérios de desempate.