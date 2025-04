Neymar 'presta conta' sobre treinamento e manda recado: 'Trabalhe duro e em silêncio'

Em recuperação de um edema na coxa esquerda, Neymar usou suas redes sociais para postar imagens correndo no CT Rei Pelé e mandar indiretas aos críticos na noite desta quarta-feira. Alvo de críticas nas redes sociais e do apresentador Neto, o camisa 10 não atua desde o dia 2 de março, quando o Santos venceu o Red Bull Bragantino, por 2 a 0, pelas quartas de final do Paulistão, na Vila Belmiro. Na oportunidade, ele anotou o primeiro gol do jogo em cobrança de falta.

"A felicidade incomoda demais. Sigo me recuperando, trabalhando. Trabalhe duro e em silêncio para que o seu sucesso faça barulho", escreveu no Instagram.

Desde o último jogo, ele perdeu a semifinal do Paulistão contra o Corinthians e a estreia no Brasileirão diante do Vasco. Além de desfalcar a seleção brasileira na Data Fifa de março contra Colômbia e Argentina.

A equipe da Baixada Santista recebe o Bahia no próximo domingo, às 20h30, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, e Neymar deve seguir como desfalque. A expectativa do clube é que ele retorne contra o Fluminense, na terceira rodada, dia 13, no Maracanã. Desde que retornou ao País, o atleta soma sete partidas, três gols e três assistências.