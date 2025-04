Sul-Americana: Vasco cede empate ao Melgar após vantagem de dois gols

Melgar e Vasco empataram por 3 a 3 nesta quarta-feira, após dois tentos de vantagem dos brasileiros, em partida válida pela estreia das equipes na Copa Sul-Americana. O jogo aconteceu no Estádio Monumental UNSA, no Peru.

Os gols do confronto foram marcados por Coutinho, com golaço de fora da área, e Vegetti (duas vezes), pelo Vasco, além de Rodríguez, Facundo Castro e Kenji Cabrera, pelo Melgar. Com o resultado, Melgar e Vasco conquistaram seus primeiros pontos na competição. Puerto Cabello e Lanús definem as posições do quarteto ao fim da primeira rodada nesta quinta-feira.

A equipe brasileira volta a campo na próxima terça-feira, contra o Puerto Cabello, às 21h30 (de Brasília). Os peruanos enfrentarão o Lanús na Argentina no dia seguinte e no mesmo horário.

Vasco venceu 1º tempo com golaço de Coutinho e Vegetti para ampliar

O meia do cruzmaltino marcou belo gol de fora da área, ainda aos 3 minutos. O meio-campista recebeu passe do lateral Lucas Piton e abriu espaço para a perna direita. O camisa 11 soltou seu chute típico de longe e colocou a bola no ângulo, sem chance para o goleiro Cáceda.

Após o gol, o Vasco sofreu com pressão do time peruano e contou com pênalti perdido dos adversários, mas Vegetti marcou o segundo. O Melgar conseguiu criar algumas oportunidades de empatar o duelo e, após Cabanillas ser derrubado por Paulo Henrique na área, Martínez desperdiçou a cobrança, que finalizou para fora. O centroavante recebeu de trivela de Coutinho para aumentar a vantagem dos brasileiros no duelo, com 32 da primeira etapa.

De tanto martelar, o Melgar ainda diminuiu ao fim da primeira etapa. Orzán apareceu sozinho na linha da grande área do Vasco, levantou a bola para, sem marcação, Rodríguez subir muito e anotar de cabeça, aos 39 minutos.

Vegetti amplia, mas vê Melgar empatar no final

Vegetti ampliou o confronto mais uma vez, após roubada de bola de Nuno Moreira, aos 5 minutos do segundo tempo. O ponta recuperou bola pela esquerda de soltou para o atacante da equipe carioca, que adiantou um pouco a jogada, escorregou e contou seu próprio desvio após toque de zagueiro para que a bola entrasse nas redes.

O Melgar continuou pressionando, diminuiu a vantagem e empatou o jogo nos minutos finais. Após um confronto de poucas finalizações no alvo e chances de perigo criadas, o Vasco acabou sofrendo com tento dos peruanos aos 35 minutos, em bola cruzada na área e cabeceio de Facundo Castro, e outro na bola aérea por Kenji Cabrera, aos 45 minutos.