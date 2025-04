Cinco brasileiros vencem na estreia do Roland-Garros Junior Series

Dos oito brasileiros que estão na disputa do Roland-Garros Junior Series, cinco deles estrearam com vitória. O torneio, que está sendo realizado na Sociedade Harmonia de Tênis, reúne 32 tenistas de até 17 anos da América Latina em busca da tão sonhada vaga para a chave principal de Roland Garros Junior, em Paris.

Abrindo a programação da icônica quadra central do Harmonia, a catarinense Maria Eduarda Carbone, que joga pela primeira vez o torneio, derrotou a peruana Leticia Bazan, por 6/3 6/2.

Em confronto 100% nacional, a gaúcha Pietra Rivoli levou a melhor sobre a paulista Nathalia Tourinho, após anotar 6/3 4/6 10-8. "Tive momentos de altos e baixos na partida. Foi importante me manter resiliente. No super tiebreak consegui zerar a minha cabeça para entrar concentrada e, no final, saí com vitória, o que é mais importante", disse Pietra.

Entre os meninos, o mato-grossense Leonardo Storck venceu o paraguaio Alvaro Frutos, por 6/1 4/6 11-9, em um jogo emocionante. "Foi um jogo muito duro e acirrado, eu já conhecia bem o meu adversário. O super tiebreak foi uma guerra, 'caimbrei', mas tive coragem para fechar", afirmou.

Cabeça de chave 1, o brasiliense Pedro Chabalgoity, também em um duelo nacional, superou o paulista Thomas Miranda, por 6/2 6/1, e comemorou sua atuação hoje: "Estreia é sempre mais complicada, ainda mais jogando no Brasil, mas consegui me sentir bem em quadra, jogando um bom tênis e espero fazer isso a semana toda."

Já o mato-grossense Livas Damazio passou pelo uruguaio Felipe Vazquez, por 6/4 4/6 10-6, enquanto o catarinense Carlos Lino foi superado pelo colombiano Juan Miguel Bolivar.

Nesta primeira fase, os jogadores estão divididos em quatro grupos com quatro jogadores e jogando todos contra todos em seu próprio grupo. Os melhores de cada grupo se classificam para as semifinais e os vencedores classificam-se para as finais. Nesta quinta-feira acontece a segunda rodada classificatória, a partir das 9h15 (de Brasília).