Corinthians: 'Memphis é custo-benefício absolutamente negativo', diz Juca

Apesar dos bons números desde que chegou ao Corinthians, Memphis não vale o quanto o clube investe para contar com ele, opinou Juca Kfouri, no Fim de Papo.

Para o colunista, Memphis teve apenas um bom lampejo na derrota corinthiana diante do Huracán, pela Sul-americana, e não merece elogios pelas provocações dentro de campo na final do Campeonato Paulista.

O Memphis Depay é um custo-benefício absolutamente negativo para o Corinthians. Agora, se ele faz o gol do meio-campo, me jogam da janela por dizer isso. [...] Eu tenho ouvido isso de corinthiano: 'o que você tem a ver se ele ganhou um bônus por ter sido campeão, por ter dado mais uma assistência?'. Eu tenho a ver com a preocupação que eu tenho com a grandeza do Corinthians.

Subir na bola é motivo de elogio? Quase causar um conflito em um estádio que estava a um palito de fósforo de um acontecimento desagradável. Eu vou dizer uma coisa: o que mais me alegrou no título do Corinthians [paulista] foi que, se o Corinthians não ganha, eu não sei que poderia ter acontecido em Itaquera.

Juca Kfouri

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Santos ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.