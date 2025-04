Franca derrota União Corinthians e emenda décima vitória seguida no NBB

Nesta quinta-feira, em confronto válido pela 30ª rodada do NBB, o Franca recebeu o União Corinthians no Ginásio Poliesportivo Pedro Morilla Fuentes, venceu por 73 a 55 e emendou seu décimo resultado positivo seguido na competição.

Com a vitória, o Franca chegou aos 51 pontos, agora na terceira colocação. Do outro lado, com a derrota, o União Corinthians alcançou 45 pontos, na décima posição.

O Franca volta às quadras no próximo sábado, às 17h10 (de Brasília), quando visita o Pato Basquete. Nesta sexta, às 19h30, o União Corinthians visita o Bauru. Ambos os duelos serão válidos pela 31ª rodada.

Como foi o jogo

O primeiro quarto foi dominado pelo Franca, que conseguiu conquistar uma vantagem inicial e administrou ao longo da etapa, vencendo por quarto pontos de vantagem.

Na segunda etapa, a partida tomou um rumo diferente. O União Corinthians equilibrou o volume de jogo, acertou mais arremessos de três e conseguiu manter a diferença no placar.

No terceiro quarto, o Franca voltou a dominar e se impôs em relação ao União, aumentando sua diferença total para 12 pontos.

No último quarto, o União Corinthians foi novamente superado pelo Franca, que teve uma defesa mais sólida e venceu novamente para fechar o placar em 73 a 55.