De volta à Sul-Americana após nove anos, Vitória busca empate diante do Universidad de Quito

Voltando a disputar uma competição continental depois de nove anos, o Vitória estreou nesta quarta-feira na Copa Sul-Americana. No estádio Barradão, em Salvador, o time nordestino saiu atrás do placar, mas buscou o empate por 1 a 1 diante do Universidad de Quito, pela primeira rodada do Grupo B. O time equatoriano atuou metade do segundo tempo com um jogador a menos. Matheuzinho, de pênalti, marcou o gol do retorno às competições da Conmebol.

A última vez que disputou uma competição internacional foi em 2016, quando caiu na segunda fase para o Coritiba. Contra um time estrangeiro fazia mais tempo ainda: em 2014. Naquela edição, passou pelo Sport na segunda fase e pegou o Atlético Nacional, da Colômbia, nas oitavas de final. Após empate por 2 a 2, perdeu por 1 a 0 e foi eliminado. Foi sua melhor participação na competição, assim como em 2009.

O Vitória começou a partida pressionando e acuando o adversário no campo de defesa. Chegando a 70% de posse de bola, esbarrava na falta de criatividade para gerar chances reais de gols. Com muitos erros de passes, foi deixando o Universidad equilibrar a partida. Foi dos equatorianos a melhor chance, em chute colocado de Ismael Diáz.

Com o passar do tempo, a paciência da torcida foi acabando e deixando o time nervoso em campo. Aproveitando isso, os visitantes apelaram para a catimba e com muitas faltas, deixando o jogo pegado, principalmente no meio de campo. Na reta final, mesmo voltando com o volume ofensivo, pouco fez e deixou o campo sob tímidas vaias.

O Vitória voltou mais agressivo para a etapa complementar. Mosquito fez bela jogada individual e parou no goleiro. Quando o jogo parecia encaixado, o Universidad aproveitou o erro da defesa e abriu o placar, aos oito minutos, com Londoño. Logo depois, aos 18, o time equatoriano ficou com um jogador a menos, após expulsão de Luis Castillo. Com um a mais, era de se esperar um Vitória indo para o tudo ou nada para salvar sua estreia.

De tanto pressionar, conseguiu um pênalti, após toque de mão do defensor equatoriano. Matheuzinho converteu e mudou totalmente o panorama da partida. Porém, o que se viu foi o adversário explorando o contra-ataque e quase marcou, se não fosse pela grande intervenção de Lucas Arcanjo. Depois, contou com a sorte após Ismael Díaz chutar para fora. Na reta final, os baianos voltaram a pressionar, mas esbarraram na defesa adversária e o empate permaneceu até o apito do árbitro.

O Vitória volta a campo no domingo, quando recebe o Flamengo, às 18h30, no Barradão. Pela Sul-Americana, atua na próxima quinta-feira, diante do Defensa Y Justicia-ARG, fora de casa.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 1 X 1 UNIVERSIDAD DE QUITO-EQU

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos (Léo Pereira) e Hugo; Ricardo Ryller (Willian Oliveira), Baralhas e Matheuzinho; Gustavo Mosquito (Erick), Janderson e Lucas Braga (Carlinhos). Técnico: Thiago Carpini.

UNIVERSIDAD - Johan Lara; Anangonó, Cangá, Medina e Luis Castillo; Luis Moreno, Cacciabue, Daykol Romero, Mauro Díaz (Chancellor) e Ismael Díaz; Londoño. Técnico: Diego Martínez.

GOLS - Londoño, aos oito, Matheuzinho, aos 30 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Braga (Vitória); Anangonó, Luis Castillo e Cacciabue (Universidad).

CARTÃO VERMELHO - Luis Castillo (Universidad).

ÁRBITRO - José Cabero (CHI).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Barradão, em Salvador (BA).