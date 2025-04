Neymar posta fotos correndo no gramado e rebate críticas: "A felicidade incomoda demais"

Nesta quarta-feira, Neymar usou as suas redes sociais para dar uma alfinetada nos críticos. O meia-atacante do Santos postou fotos correndo no gramado do CT Rei Pelé e escreveu algumas indiretas.

"A felicidade incomoda demais. Sigo me recuperando, trabalhando... Trabalhe duro e em silêncio para que o seu sucesso faça barulho", escreveu no Instagram.

Foto: Reprodução

O camisa 10 se recupera de um edema na coxa esquerda. Ele não entra em campo desde o dia 2 de março, quando marcou um gol na vitória de 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

Desde então, o astro ficou de fora da semifinal do Estadual, contra o Corinthians (derrota por 2 a 0, na Neo Química Arena), e da estreia do Brasileirão, diante do Vasco (revés de 2 a 1, em São Januário). Ele também foi cortado da Seleção Brasileira.

Neste período, contudo, Neymar participou de alguns eventos e acabou recebendo críticas. O jogador de 33 anos disputou partidas de poker e acompanhou de perto dois jogos da Kings League Brasil. Ele é presidente da Furia e vibrou muito com as vitórias da equipe.

Atualmente, o meia-atacante está em transição física e ainda não treina com o restante do elenco. A tendência é que ele ainda não esteja à disposição para o embate com o Bahia, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A comissão não quer arriscar um agravamento da lesão e só vai usá-lo quando estiver 100%.

O duelo com o clube nordestino está marcado para domingo, às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

Desde que retornou ao Santos, Neymar soma sete partidas, três gols e três assistências.