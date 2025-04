Calleri valoriza "vitória na raça" do São Paulo na Libertadores: "Estamos muito confiantes"

O São Paulo venceu o Talleres por 1 a 0, fora de casa, nesta quarta-feira, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. O atacante Calleri, que teve um gol anulado ainda no primeiro tempo, celebrou o triunfo "na raça" e parabenizou o elenco.

"Venho trabalhando há muito tempo, gosto muito da Libertadores. Se não foi agora (gol), vai ser no próximo. Confio muito que vou fazer isso. Gostei muito do time, da entrega, do jeito de jogar igual aos argentinos. Eles batiam em nós e nós neles", disse à Espn.

"Estamos muito confiantes. Fizemos um grande jogo tático. Conseguimos uma vitória na raça. Parabéns a todo grupo. Semana que vem vamos pegar o Libertad em casa e espero que todos desfrutem de mais um jogo de Libertadores", finalizou.

Com o resultado, o Tricolor aparece na segunda colocação do Grupo D, com três pontos, assim como o Libertad-PAR, que venceu o Alianza Lima-PER e lidera. Os argentinos estão em último, com zero.

O São Paulo volta a campo no domingo, quando visita o Atlético-MG, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), a partir das 16 horas (de Brasília).

Já o próximo desafio pela Libertadores será no dia 10, quinta-feira, às 21h30, contra o Alianza Lima, no Morumbis, pela segunda rodada da fase de grupos.