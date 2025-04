Com Gómez, Palmeiras fecha preparação para a Libertadores; veja time provável

O Palmeiras encerrou nesta quarta-feira, no CT da seleção peruana, sua preparação para o duelo contra o Sporting Cristal, válido pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. A novidade foi a presença do zagueiro Gustavo Gómez, que se recuperou de uma entorse no joelho direito e lesão no ligamento colateral. O atleta, assim, voltou a ser relacionado após três partidas.

Gustavo Gómez se contundiu no dia 12 de março, quatro dias antes do jogo de ida da final do Campeonato Paulista, contra o Corinthians. Ele ficou de fora dos dois jogos contra o Alvinegro, pela decisão do Estadual, torneio em que o Verdão acabou com o vice-campeonato, e no empate sem gols com o Botafogo, pela estreia do Brasileirão.

Em sua ausência, Micael foi o escolhido pelo treinador para fazer a dupla ao lado de Murilo. Assim, o Verdão repetiu a dupla de zaga nos três compromissos. Com o retorno de seu capitão, o Alviverde terá cinco opções para montar a dupla de zaga: Bruno Fuchs, Micael, Murilo, Naves, além do próprio Gómez.

Tarde de atividades no centro de treinamento da Seleção Peruana! ??? pic.twitter.com/zezvvmm4tS ? SE Palmeiras (@Palmeiras) April 2, 2025

Desta forma, o Palmeiras deve entrar em campo com: Weverton; Mayke, Murilo, Micael e Piquerez; Lucas Evangelista, Richard Ríos, Felipe Anderson (Maurício); Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.

Sob o comando de Abel Ferreira e sua comissão, o grupo realizou trabalho tático com orientações ativas sobre movimentações, posicionamentos e construção de jogadas. Na sequência, fez ensaio de bolas paradas ofensivas e defensivas e encerrou com atividade de finalizações.

A bola rola nesta quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Nacional do Peru, em Lima.