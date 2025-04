Alisson decide e São Paulo estreia com vitória fora de casa na Libertadores

O São Paulo venceu o Talleres por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (2), no estádio Mario Alberto Kempes, em Cordoba (ARG), pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

O gol foi marcado pelo meia Alisson na metade do segundo tempo. Ele aproveitou bola que sobrou na entrada da área, finalizou colocado e contou com ajuda do goleiro Herrera.

O Tricolor chegou a marcar com Calleri no primeiro tempo, mas o VAR pegou impedimento de Oscar na origem do cruzamento. A chance foi a única criada pelo time no primeiro tempo.

Na segunda etapa, o São Paulo seguiu criando pouco e só tinha levado perigo em bola parada com cabeçada de Arboleda. O goleiro Herrera fez grande defesa para salvar o gol do equatoriano.

Com o resultado, o São Paulo divide a primeira colocação do grupo com o Libertad (PAR), que venceu fora de casa o Alianza Lima (PER) também por 1 a 0 na abertura do grupo.

O Tricolor volta a campo neste domingo, quando visita o Atlético-MG pelo Brasileirão. O próximo duelo pela Libertadores será contra o Alianza Lima, no Morumbis, no dia 10.

Lances Importantes

Gol anulado. Aos 36 minutos, na primeira chance real de gol, Ferreirinha recebeu pela esquerda, conduziu invadindo a área, mas perdeu o lance e a bola sobrou para Oscar, que cruzou na segunda trave para Calleri aparecer e tocar para as redes. O VAR pegou impedimento de Oscar no momento que a bola sai do pé de Ferreirinha e anulou o gol.

Salva, Herrera! Aos 10 do segundo tempo, Oscar cobrou escanteio na área e encontrou a cabeça de Arboleda. O zagueiro testou firme para o chão e o goleiro do Talleres foi buscar no reflexo para salvar o time argentino.

Pra fora! Aos 25, o Talleres chegou pela esquerda com um cruzamento que foi cortado parcialmente, mas sobrou na entrada da área para Benavídez chegar batendo forte e assustar o goleiro Rafael.

1x0. Aos 31, Cédric cruzou da direita, a zaga cortou parcialmente e a bola sobrou na entrada da área para Alisson, livre, bater colocado de esquerda e contar com a colaboração do goleiro Herrera para abrir o placar.

Quase contra! Aos 34, o Talleres cobrou escanteio e o Alan Franco tentou cortar e quase jogou contra. A bola bateu no travessão de Rafael e voltou quicando no gramado no meio da área, mas a defesa afastou.

Pra fora! Nos acréscimos, o Talleres cobrou falta na área e a bola ficou viva até sobrar para Tarragona finalizar forte a a bola passar à direita do gol de Rafael.

Ficha Técnica

Talleres 0 x 1 São Paulo

Copa Libertadores 2025 - Fase de grupos

Data: 02/04/2025 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba (ARG)

Árbitro: Felipe Andrés González Alveal (CHI)

Auxiliares: Claudio Andres Urrutia Cordova (CHI) e Leslie Vasquiez (CHI)

VAR: Benjamin Eleazar Saravia Retamal (CHI)

Gols: Alisson (31'/2ºT)

Amarelos: Zubeldía, Alisson, Cédric e Arboleda; Fernandez e Portilla

Talleres: Herrera; Benavídez, Juan Portillo (Tarragona), Santiago Fernández e Riveros; Juan Portilla, Ortigoza, Galarza (Palacios) e Ruben Botta (Reynoso); Rick (Depietri) e Bustos (Girotti). Técnico: Alexander Medina

São Paulo: Rafael; Ferraresi (Ruan), Arboleda e Alan Franco; Cédric (Igor Vinícius), Luiz Gustavo, Alisson (Bobadilla) e Enzo Díaz; Oscar (Luciano), Ferreirinha (Wendell) e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.