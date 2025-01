Mascherano descarta chegada de Neymar ao Inter Miami

Se havia um clima de expectativa no Inter Miami pela chegada do astro Neymar, o técnico Javier Mascherano foi o responsável por dar um banho de água fria neste rumor. Nesta quinta-feira, o treinador da equipe da MLS (Major League Soccer) explicou as razões para que a chegada do brasileiro não seja cogitada agora.

"Não podemos falar do Ney porque não temos nada", disse Mascherano em coletiva de imprensa, recordando que a questão do teto salarial inviabiliza a contratação do jogador da Seleção Brasileira. "É uma situação quase impossível".

Mascherano reconhece que o Inter Miami contará com novidades no elenco para 2025, principalmente depois das negociações feitas ao fim da última temporada. Ele prometeu boas notícias nas próximas semanas.

Ao assumir o comando do Inter Miami, Mascherano irá reencontrar ex-companheiros da época de Barcelona, uma geração vitoriosa no clube. O técnico vai trabalhar com Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba e Sergio Busquets e encara essa situação com naturalidade.

"Vivemos coisas extraordinárias há muito tempo e nada vai mudar isso", destacou o ex-zagueiro e volante do Barcelona.