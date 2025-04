Tiago Volpi lembra 'dia mágico' contra o Flamengo e espera repetir a dose pelo Grêmio

Tiago Volpi ainda busca conquistar a torcida do Grêmio. E, para isso, o goleiro espera repetir sua grande atuação da carreira diante do Flamengo neste domingo. Em 2020, ainda pelo São Paulo, o goleiro assombrou o Maracanã ao defender dois pênaltis e ainda dar uma assistência em triunfo do então líder do Brasileirão por 4 a 1 sobre o rubro-negro.

"Foi realmente um dia mágico, ainda mais sendo no Maracanã, o maior templo do futebol, e contra aquele Flamengo, que vinha de uma temporada de 2019 em que haviam ganhado tudo com muita autoridade. É uma atuação que guardo com muito carinho, e que na época nos manteve na liderança", relembra Tiago Volpi.

Repetir a atuação ou não ser vazado contra os cariocas neste domingo, às 17h30, na Arena Grêmio, ajudará o técnico Gustavo Quinteros a defender seu emprego. O comandante gaúcho anda bastante pressionado por não conseguir fazer a equipe jogar.

Para piorar, o Flamengo chegará a Porto Alegre "mordido" com a perda da invencibilidade na temporada. Filipe Luís resolveu poupar tiotulare diante do Central Córdoba e acabou levando 2 a 1 no Rio pela segunda rodada da Libertadores.

"O Filipe Luís vem fazendo um grande trabalho. Como jogador, ele dispensava comentários e teve uma carreira extremamente vitoriosa, e agora é um dos treinadores mais promissores do país", ressalta Volpi.

Nada, porém, de mostrar temor. "Todos sabem da força do Flamengo, mas estaremos em casa, com o apoio do torcedor tricolor e vamos tratar de impor nosso jogo para buscar mais uma vitória e termos um bom arranque no campeonato."