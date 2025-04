Brasil é superado pela Espanha e se despede dos Qualifiers da Billie Jean King Cup

Nesta sexta-feira, o Time Brasil foi superado pela Espanha, por 3 a 0, em Ostrava, na República Tcheca. Laura Pigossi perdeu para Sara Sorribes por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5. Por sua vez, Beatriz Haddad Maia foi derrotada por Jéssica Bouzas por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/4. Nas duplas, Pigossi e Luisa Stefani foram superadas por Sorribes e Cristina Bucsa por 2 sets a 0, com um duplo 6/3.

A equipe brasileira já havia sido derrotada pela mandante do Grupo B, República Tcheca, por 2 a 1, na última quinta-feira. Agora, o Time Brasil retorna às quadras em novembro, para a disputa dos Playoffs da BJKC. As adversárias e o local das partidas ainda serão definidos em sorteio realizado pela Federação Internacional de Tênis (ITF).

Laura Pigossi foi a primeira brasileira a entrar em quadra e viu Sara Sorribes sair na frente no primeiro set. Já no segundo set, a brasileira disputou ponto a ponto com a espanhola e ficou bem perto de levar a partida para o tiebreak. Só que a rival conseguiu retomar o nível do início e venceu, com parciais de 6/3 e 7/5.

No segundo jogo do dia, Beatriz Haddad Maia encarou Jéssica Bouzas e teve um duelo equilibrado. A brasileira saiu em desvantagem no primeiro set, mas contou com apoio da torcida presente para igualar e buscar a virada. No terceiro set, Bouzas se manteve à frente do início ao fim e garantiu a vitória, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/4.

Nas duplas, Pigossi e Luisa Stefani reeditaram a parceria do histórico bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, mas não resistiram à Cristina Bucsa e Sara Sorribes e acabaram sendo superadas, com um duplo 6/3.

Após o resultado, o capitão Luiz Peniza fez um balanço da equipe na competição e agradeceu o apoio da torcida.

"Não foi dessa vez que atingimos a classificação. Mesmo com o resultado, o perfil de trabalho e dedicação de todo o Time Brasil BRB me enche de orgulho e faz com que tenhamos sonhos e ambições maiores como equipe e precisamos continuar trabalhando com o objetivo de nos fortalecer ainda mais para termos novas oportunidades na BJKC. Também gostaria de agradecer toda a força dos brasileiros nesta semana, passando mensagens positivas, acreditando e fortalecendo o movimento do tênis brasileiro", disse.