Arsenal x Brentford: Veja escalações e onde assistir pela Premier League

O Arsenal segue com o sonho do título do Campeonato Inglês. Os Gunners recebem o Brentford, neste sábado, no Emirates Stadium, às 13h30 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da Espn e Disney +.

Os donos da casa chegam embalados para a partida. A goleada sobre o Real Madrid na Champions deu novo ânimo para a equipe comandada por Mikel Arteta. O Brentford vem em queda na Premier League. Os visitantes tentam uma reação nas rodadas finais para ter chance de entrar na zona de classificação para as ligas europeias.

PONTUAÇÃO

Arsenal - 62 pontos em 31 jogos - 2º lugar



Brentford - 42 pontos em 31 jogos - 12º lugar

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Arsenal: Raya; White, Saliba, Kiwior e Tierney; Odegaard, Jorginho e Merino; Nwaneri, Trossard e Sterling.



Técnico: Mikel Arteta

Brentford: Flekken; Ajer, Collins, Van den Berg e Lewis-Potter; Norgaard, Janelt, Mbeumo, Damsgaard e Schade; Wissa.



Técnico: Thomas Frank

ARBITRAGEM

Simon Hooper será o árbitro do confronto.