Fortaleza anuncia a contratação do meio-campista Rodrigo Santos

O Fortaleza anunciou na noite desta sexta-feira a contratação do meio-campista Rodrigo Santos. O contrato é válido até o dia 31 de dezembro de 2028, com opção de renovação por mais um ano.

O Tricolor adquiriu 60% dos direitos econômicos do atleta, por R$ 4 milhões. Ele pertencia ao ao Maringá.

No clube paranaense, Rodrigo atuou em 17 jogos, marcou três gols e deu três assistências na atual temporada entre as disputas do Campeonato Paranaense e Copa do Brasil.

"Um meio-campista moderno, que tem características de força, com a capacidade de marcar e de chegar no ataque. Um jogador de 24 anos, agregando juventude ao elenco, com muita vontade de jogar no Fortaleza, em uma Série A e Libertadores. Um atleta que foi extremamente disputado na janela de contratações, despertou a atenção de diversos clubes, mas conseguimos chegar no acordo com o Maringá e com o atleta, foi o principal destaque da equipe, que foi Vice-Campeão Paranaense", disse o CEO Marcelo Paz.

"Vem para reforçar o meio de campo. O atleta passou pelo crivo do CIFEC, Vojvoda e Departamento de Futebol. Acreditamos muito que ele tem um perfil pra chegar, surpreender, colaborar e ser um grande atleta para o Fortaleza nos próximos anos", completou.

O meio-campista é cria do Bahia e defendeu o Avaí na Série B do Campeonato Brasileiro na última temporada.

Após ter o jogo contra o Colo Colo suspenso, o Fortaleza entra em campo novamente no domingo, quando recebe o Internacional, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Arena Castelão a partir das 20 horas (de Brasília).