Mundial de Surfe: Brasileiro perde por 0,01 e sai revoltado em El Salvador

Alejo Muniz viveu uma das eliminações mais amargas do ano nesta sexta-feira, em El Salvador. O brasileiro empatou sua bateria das oitavas de final com o norte-americano Cole Houshmand, mas acabou eliminado no critério de desempate — a maior nota individual ficou com o rival.

Irritado com o resultado, Alejo reagiu com gestos de protesto, bateu na água com força e aplaudiu ironicamente os juízes após ouvir sua nota final. Mesmo com a frustração, o nono lugar é sua melhor campanha da temporada até aqui.

O que aconteceu

A bateria começou quente, com boas direitas aparecendo logo no início. Cole largou com um 8,50, enquanto Alejo respondeu com 7,00, mantendo a disputa equilibrada. O americano ainda somou 5,83 em outra boa onda, enquanto Alejo seguiu em busca de uma nota mais alta.

Aos poucos, o brasileiro foi se aproximando. Depois de somar um 5.80, ele conseguiu sua melhor chance a sete minutos do fim: mandou sete manobras numa direita e saiu vibrando. A nota? 7,33 — apenas um centésimo abaixo dos 7,34 que precisava. Com o empate no somatório, 14,33 a 14,33, Cole avançou por ter a maior nota da bateria.

Revolta no mar

A reação de Alejo deixou claro o tamanho da frustração. Ao ouvir a nota, ele bateu repetidamente com a mão na água, esbravejando, e, em seguida, aplaudiu de forma irônica o julgamento. O brasileiro ainda tentou a virada no último minuto, mas a onda escolhida não ofereceu potencial e a classificação escapou por detalhes.