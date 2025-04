Corinthians empresta jovem zagueiro da base ao Atlético-GO; confira

O Corinthians acertou o empréstimo do jovem zagueiro Renato Santos, uma das promessas das categorias de base, ao Atlético Goianiense. O anúncio foi feito pelo clube de Goiânia nesta sexta-feira. Os clubes, contudo, não divulgaram a duração do contrato do jogador.

"2025 É DRAGÃO! Renato Santos é Atlético Goianiense! O bom filho a casa torna! O zagueiro de 20 anos foi um dos grandes destaques da base do Corinthians nos últimos anos, sendo titular absoluto na conquista da Copinha em 2024 e na sequência integrando a relação em vários jogos da equipe profissional do clube paulista", escreveu o clube goiano nas redes sociais.

Renato, como mencionado na publicação da equipe goiana, iniciou a carreira nas categorias de base do Atlético-GO e chegou a atuar pelo sub-17 do time. Contudo, ainda em 2019, chegou ao Corinthians.

Com o passar dos anos, Renato foi rapidamente ganhando destaque e consolidou-se como peça importante no sub-20 do Corinthians. O zagueiro fez parte do elenco que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2023 e foi titular na conquista da Copinha no ano passado.

No profissional, entretanto, Renato não teve o mesmo sucesso e sofreu para encontrar espaço. O jovem sequer chegou a estrear pelo time principal e foi relacionado apenas para um jogo nesta temporada - contra o Red Bull Bragantino, na primeira rodada do Paulista.

A dificuldade para encontrar espaço também passa pelo número de zagueiros no plantel do Corinthians. O Timão possui, no momento, cinco jogadores para a posição: Félix Torres, André Ramalho, Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca e Cacá.

Renato, assim, pode ter mais minutos em campo com a mudança para o Atlético-GO. O contrato do jovem defensor com o Corinthians vai até julho de 2027.