Alimentação, 400 km na bike e terapia: piloto de rali revela rotina pesada

Atual top 3 do ranking mundial de rali, o brasileiro Lucas Moraes segue rigorosa preparação como rotina, incluindo o controle mental, físico e da alimentação, além de andar 400 km de bicicleta semanalmente.

O que aconteceu

Apesar de pilotar uma caminhonete GR DKR Hilux, Moraes precisa realizar treinos físicos para lidar com o forte impacto físico. O piloto revelou que anda cerca de 400 km de bicicleta por semana, além de fazer musculação e treinos funcionais.

Trabalhamos bastante o fortalecimento do tronco, pescoço e cabeça, pois lidamos com estradas estreitas, dunas e terrenos acidentados que geram impactos intensos. Além disso, realizamos testes para aprimorar reflexos e coordenação motora, fundamentais para as competições. Para isso, faço bastante musculação, treinos de resistência, funcional com bolas e cordas, técnicas de direção e pilotagem. Costumo andar bastante de bicicleta, cerca de 400km por semana, que ajuda no condicionamento físico. Lucas Moraes

O piloto falou também sobre a necessidade de manter uma alimentação regulada, além da hidratação do corpo: "Temos um planejamento alimentar bem monitorado para garantir disposição ao longo de um dia de competição, que envolve consumo de muita proteína, pouca gordura e alimentos ricos em carboidratos, para repor as calorias perdidas durante as provas. Após cada especial, focamos na hidratação e na reposição de líquidos para recuperar as energias."

Lucas Moraes não deixou de lado o lado mental. O top 3 mundial revelou consultas terapêuticas e destacou também a importância de manter conversas com a equipe para definir a preparação para as competições.

Lucas Moraes, piloto brasileiro de rali, top 3 do ranking mundial Imagem: Divulgação/Evva Comunicação

O rali é um esporte desafiador, e alguns resultados ruins fazem parte do processo. O mais importante é aprender com cada prova e buscar evolução constante. Sempre converso com minha equipe e com meu navegador para analisarmos cada etapa e ajustarmos nossa estratégia, garantindo que estejamos preparados para qualquer desafio, além de sessões com a minha terapeuta para saber lidar com contratempos que podem minar nossa mente em uma competição.

O atleta realiza as preparações diariamente aguardando o início da próxima etapa do Mundial de Rally Raid, que acontecerá na África do Sul, entre 18 e 24 de maio. Na etapa do deserto de Abu Dhabi, o brasileiro ocupou a segunda posição do ranking, atrás apenas de Nasser Al- Attiyah, do Qatar.

O piloto do Brasil é tricampeão do Rally dos Sertões e conquistou pódio no Rally Raid no Marrocos em 2024. Moraes venceu ainda por três vezes o Capacete de Ouro, de 2023 a 2025, consolidada premiação brasileira realizada pela Revista Racing.