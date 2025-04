Milan bate a Udinese e volta a vencer no Campeonato Italiano

Nesta sexta-feira, o Milan goleou a Udinese pela 32ª rodada do Campeonato Italiano. No Bluenergy Stadium, a equipe do técnico Sérgio Conceição garantiu a vitória por 4 a 0. Rafael Leão, Strahinja Pavlovic, Theo Hernández e Tijjani Reijnders marcaram os gols da partida.

Com o resultado, os times não mudam de posição na classificação da competição nacional. O Milan, que não vencia há três partidas, está em nono lugar, com 51 pontos, enquanto a Udinese se encontra 11ª colocação, com 40.

As duas equipes voltam a jogar pela 33ª rodada do Campeonato Italiano. No próximo domingo, o Milan recebe a Atalanta, às 15h45 (de Brasília). Já a Udinese enfrenta o Torino, às 7h30, na outra segunda-feira.

O jogo

Fora de casa, o Milan foi superior a Udinese, mas só conseguiu converter a suas chances no final da primeira etapa. Aos 42 minutos, Fofana recuperou a bola no ataque e passou para Rafael Leão abrir o placar. Com 45, em uma cobrança de escanteio de Pulisic, Pavlovic marcou o segundo gol.

No segundo tempo, aos 29 minutos, após roubar a bola no meio campo, Theo Hernández conduziu até finalizar e ampliar para os visitantes. Com 36, Reijnders aproveitou o passe de Leão para marcar o quarto gol e decretar a vitória do Milan.