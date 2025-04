Giro Europeu: Valencia bate o Sevilla e se afasta de vez da zona de rebaixamento de La Liga

Jogando em casa, o Valencia venceu o Sevilla por 1 a 0 nesta sexta-feira, em uma partida importante pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol. O único gol do jogo foi marcado por Javier Guerra, na reta final do primeiro tempo.

Com a vitória, o Valencia foi à 12ª colocação e chegou aos 37 pontos, abrindo nove da zona de rebaixamento e se afastando de vez do perigo do descenso. O Sevilla foi ultrapassado pelo próprio Valencia na tabela, sendo agora o 13º colocado com 36 pontos.

O próximo jogo do Valencia na competição é apenas no dia 19 de abril, sábado, às 9h (de Brasília), quando visitará o Rayo Vallecano. Por sua vez, o Sevilla jogará um dia depois em casa contra o Alavés, às 13h30.

O gol do jogo

O primeiro e único gol do jogo saiu aos 49 minutos do primeiro tempo. Javier Guerra recebeu passe açucarado dentro da área e, mesmo desequilibrado, abriu o placar para o Valencia.

Wolfsburg x Leipzig

Nesta sexta, o RB Leipzig venceu o Wolfsburg fora de casa por 3 a 2, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Alemão. Atuando como visitante, o Leipzig chegou a abrir três gols de vantagem com Openda e Xavi Simons (duas vezes), enquanto Fischer e Skov Olsen diminuíram para os donos da casa.

Com a vitória, o Leipzig chegou ao quarto lugar, com 48 pontos em 29 jogos. O Wolfsburg é 12º colocado, com 38 pontos em 29 partidas.

O Wolfsburg volta a campo pela Bundesliga no dia 19 de abril, sábado, quando visitará o Mainz 05, às 10h30. O RB Leipzig, por sua vez, jogará no mesmo dia e horário contra o Holstein Kiel.

Lens x Reims

Longe de seus domínios, o Reims venceu o Lens por 2 a 0 nesta sexta-feira, pela 29ª rodada do Campeonato Francês. Os dois gols dos visitantes foram marcados pelo japonês Keito Nakamura.

O Reims respirou na luta contra o rebaixamento e agora é o 14º colocado com 29 pontos em 29 jogos. Por sua vez, o Lens está no nono lugar com 42 pontos e o mesmo número de partidas.

Ambas as equipes voltam a atuar pela Ligue 1 apenas no dia 20 de abril, domingo. O Lens visitará o Brest, às 12h15, enquanto o Reims jogará com o Toulouse, também fora de casa, no mesmo horário.

Gil Vicente x Vitória Guimarães

Por fim, o Vitória de Guimarães bateu o Gil Vicente por 1 a 0 nesta sexta-feira, em partida válida pela 29ª rodada da Liga Portugal. O único tento do jogo foi marcado por Gustavo Silva.

Com o resultado, o Vitória de Guimarães ocupa o quinto lugar da tabela, com 48 pontos em 29 confrontos. O Gil Vicente é o 14º, com 26 pontos e o mesmo número de partidas.

O próximo jogo do Gil Vicente pela competição é no dia 19 de abril, sábado, quando visitará o Nacional, às 11h30. Por sua vez, o Vitória de Guimarães receberá o Benfica no mesmo dia, às 16h30.