Yuri Alberto mira liderança do Brasileiro e quer Corinthians atento no Derby: "Temos que ter cuidado"

O Corinthians tem um compromisso importante neste fim de semana. O Timão visita o Palmeiras na tarde deste sábado, às 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Artilheiro do Corinthians na atual temporada, Yuri Alberto tem castigado o Palmeiras recentemente. Nos últimos seis jogos contra o rival, o camisa nove anotou quatro gols. O último gol, inclusive, foi o da conquista do Paulista, que encerrou um jejum de seis anos sem títulos do Alvinegro.

Provável titular em mais um Derby com a camisa do Corinthians, o atacante destacou a importância do clássico e revelou o objetivo da equipe: alcançar a liderança do Brasileirão. Neste momento, o Timão é o segundo colocado, com quatro pontos, e só está atrás do Inter pelos critérios de desempate.

"Será uma partida muito decisiva para nós. Sabemos que uma vitória nos deixa ainda mais próximos da primeira colocação no Brasileiro. É o nosso principal objetivo. Viemos de quatro resultados positivos contra eles. Precisaremos ficar muito concentrados e focados para fazer mais um grande jogo fora de casa e, se Deus quiser, com o empenho do nosso grupo, conquistar mais três pontos", afirmou o jogador.

Yuri Alberto também pediu muita atenção da equipe com os atacantes do Palmeiras, principalmente pelos lados do campo - posições em que jogam Estêvão e Facundo Torres. Nos últimos cinco encontros entre os times, o Corinthians sofreu três gols, mas o atleta garantiu que o elenco corrigiu os problemas defensivos.

"Tem grandes jogadores ali (no ataque). Temos que ter bastante cuidado, principalmente pelas laterais do campo. Estamos focados em trabalhar nisso, nos nossos defeitos técnicos, defensivos. Em todos os defeitos. Ter trabalhado nisso durante a semana foi muito importante para nós", concluiu o camisa 9.

Esse é o quarto Derby do ano entre Palmeiras e Corinthians. Até aqui, o Timão tem levado a melhor, já que conquistou o título paulista em cima do arquirrival no último dia 27 de março. A equipe alvinegra somou uma vitória e dois empates, enquanto o adversário ainda não venceu.